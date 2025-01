Dopo aver mietuto successi per decenni negli Stati Uniti, dove è al primo posto nelle vendite in numerose categorie, Shark Ninja è sbarcata da un paio d’anni anche nel nostro Paese, dove si sta rapidamente costruendo una buona reputazione a suon di ottimi prodotti. Solo qualche mese fa, nel corso di IFA, la compagnia ha presentato 23 novità dedicate al Vecchio Continente, andando a spaziare in numerosi campi. Tra questi spicca sicuramente la cucina, e in particolare il mercato delle friggitrici ad aria, sempre più presenti, apprezzate e utilizzate nelle cucine degli italiani.

Proprio per il mercato europeo, dove le cucine sono più piccole di quelle americane, è nata la friggitrice double stack, con due cassetti impilati verticalmente, una soluzione a dir poco geniale per raddoppiare le possibilità di cottura senza occupare troppo spazio. Ninja Double Stack XL è uno dei modelli di punta del brand e, dopo averla provata per svariate settimane e averla messa alla prova con la preparazione di numerose pietanze, è giunto il momento di parlarvene in maniera approfondita nella nostra recensione completa.

Capiente ma non ingombrante

Quante volte vi siete lamentati dell’impossibilità di cuocere due pietanze allo stesso tempo? Vi è mai capitato di voler preparare un hamburger e delle patatine fritte utilizzando solo la friggitrice ad aria, magari perché il forno è rotto? Impresa difficile, visto che vi tocca preparare la carne e successivamente le patatine, con tempi decisamente lunghi.

Ninja Double Stack XL è la soluzione a questo genere di problemi, ma non solo, grazie a due cestelli che vi permettono di cuocere due pietanze contemporaneamente. Ma avrò spazio a sufficienza in cucina per una friggitrice a doppio cestello? Certo, perché Ninja ha impilato verticalmente i due cestelli, andando a occupare, parlando di superficie, lo stesso spazio di una friggitrice ad aria tradizionale.

E non finisce qui, perché la griglia presente in ogni cassetto consente di cuocere due pietanze contemporaneamente, arrivando quindi a cuocere 4 cibi allo stesso tempo. Come lascia intendere la sigla XL, i cassetti sono decisamente capienti e raggiungono i 4,75 litri ciascuno, sufficienti per contenere un pollo arrosto del peso di 1,4 Kg. Questo significa che in totale avrete a disposizione 9,5 litri di capacità, davvero niente male.

Tutto questo, come dicevamo, restando entro dimensioni decisamente accettabili: 28 centimetri di larghezza, 47 di profondità e 38,5 di altezza, perfetta quindi per qualsiasi mobile in cucina, e sufficientemente compatta per infilarsi anche sotto ai pensili più bassi. Ninja poi ha posizionato le griglie per lo sfiato dell’aria calda sul lato destro, quindi potrete appoggiare la friggitrice alla parete senza dover lasciare ulteriore spazio libero, assicurandovi solo di avere almeno una decina di centimetri liberi sulla destra del dispositivo.

Gli ingegneri Ninja non si sono però limitati a inserire un doppio cestello senza pensare a come sfruttarlo appieno. Che senso avrebbe avere solamente due spazi di cottura se poi l’utilizzatore deve ricordarsi di far partire una cottura dopo l’altra? Torniamo all’esempio degli hamburger con patatine fritte. Queste ultime richiedono solitamente una ventina di minuti per essere pronte e croccanti, forse anche un paio di minuti in più. La carne invece, soprattutto se vi piace cotta al punto giusto, può essere pronta in 11-12 minuti (parliamo di hamburger da 180/200 grammi). Con una friggitrice ad aria “normale”, o se ne utilizzaste due, dovreste far partire le patatine e dopo qualche minuto ricordarvi di avviare la cottura della carne.

Con Ninja Double Stack XL invece vi basterà programmare tutto all inizio, selezionando il tipo di cottura, il tempo e la temperatura per ciascuno dei due pannelli, premere il tasto “Sync” per sincronizzare le cotture e lasciar fare tutto alla friggitrice. Verrà avviato immediatamente il programma con il tempo più lungo e al momento giusto verrà avviato anche il secondo. Ponete dunque il caso di voler fare questi benedetti hamburger con patatine, la friggitrice inizierà a cuocere le patatine e dopo 8-9 minuti accenderà anche il secondo cassetto, iniziando la cottura della carne. In questo modo entrambi termineranno allo stesso identico momento e potrete gustarveli caldi e cotti insieme, senza lunghe attese.

Ma l’utilità di avere un doppio cassetto non finisce certo qui, visto che potete anche cuocere una doppia porzione della stessa pietanza, utilizzando il tasto Match che copia le impostazioni su entrambi i cestelli. E in ogni cestello è possibile inserire una griglia così da cucinare contemporaneamente due porzioni su un singolo cestello. In questo caso dovete attivare anche la funzione Double Stack Pro, che ottimizza il flusso dell’aria.

Per la nostra esperienza se utilizzate la griglia e volete cuocere due pietanze nello stesso cestello, è meglio posizionare nella parte bassa quella che tende a cuocere prima, visto che il passaggio dell’aria sembra essere leggermente inferiore. Ovviamente è possibile utilizzare anche uno solo dei due cassetti, non c’è alcuna differenza nell’utilizzo singolo, sta a voi scegliere quale cassetto utilizzare premendo il tasto 1 o 2 sulla pulsantiera della friggitrice.

Quest’ultima sporge sul lato desto, una vera e propria ala che include un pannello per visualizzare il tempo residuo e la temperatura impostata, i pulsanti per selezionare il cestello, la manopola per regolare i parametri e scegliere il programma e nella parte bassa i tasti per le funzioni del doppio cestello. Da segnalare che tutte le scritte sono in inglese, ma si tratta comunque solo delle diciture sui tasti. Il manuale è stato tradotto in italiano, quindi trovate le istruzioni d’uso. Peccato per il ricettario, che è in sola lingua inglese, ma in Rete trovate comunque un sacco di ricette che vi permetteranno di sfruttare a dovere la vostra nuova friggitrice ad aria.

Come cucina?

Fin qui dunque ci sono solo note positive ma è il momento di arrivare al sodo: come cucina questa Ninja Double Stack XL? Ovviamente non è possibile sostituire in tutto e per tutto un tradizionale forno ma con gli opportuni accorgimenti ci si può andare vicino. A noi è capitato, poco prima di Natale, di rompere proprio il forno e in attesa di sostituirlo abbiamo utilizzato questa friggitrice come valido sostituto.

Certo quando abbiamo voluto fare le lasagne abbiamo dovuto usare qualche accorgimento: niente teglia ma un paio di vaschette in alluminio e il risultato è stato strepitoso. Anche le torte possono essere cotte, basta trovare uno stampo compatto, certo non potete preparare una torta per 18 persone e sperare di cuocerla qui dentro, ma non è certo questo il suo campo di utilizzo.

Noi l’abbiamo usata soprattutto per hamburger e patatine, abbiamo preparato la cena per 4 persone in venti minuti, ma anche per cuocere arrosto con le patate. Usando un solo cestello basta avere l’accorgimento di posizionare la carne sopra la griglie e le patate sotto, e il risultato è sempre stato molto soddisfacente.

È ovviamente necessario qualche esperimento, anche se le indicazioni fornite da Ninja sul manuale sono abbastanza attendibili. Magari è necessario aggiungere un paio di minuti alle patatine, ricordarsi di mescolare il cibo regolarmente. In questo caso aprendo il cestello il timer di cottura si ferma, e s estate utilizzando entrambi i cestelli si fermano entrambi, così da evitare che uno dei due finisca fuori sincronia.

Quello che più ci ha sorpreso comunque è stata la cottura delle carni, risultate sempre ottime, ovviamente con un paio di tentativi. È facile ottenere delle costine ben cotte ma non secche (cosa più difficile se le fate su una griglia tradizionale), e lo stesso vale per il pollo, che riesce a cuocersi senza asciugare troppo e senza però diventare troppo simile a un pezzo di carne bollita.

Bisogna solo prestare un po’ di attenzione con quei cibi che potrebbero rilasciare molti liquidi, visto che la parte bassa dei cestelli è traforata, per far entrare l’aria calda. In questi casi abbiamo risolto con della carta da forno o con delle vaschette in alluminio che più di una volta ci hanno tratto d’impiccio (senza contare che rendono più semplice la pulizia dei cestelli a fine utilizzo).

La manutenzione è decisamente semplice, i cestelli possono essere lavati anche in lavastoviglie anche se per una maggiore longevità è consigliabile lavare tutto a mano. Noi abbiamo utilizzato spesso delle vaschette di alluminio e alla fine delle cotture è bastato un veloce colpo di spugna per pulire tutto e anche la manutenzione della parte interna è relativamente semplice.

Davanti alle ventole e alle resistenze che scaldano l’aria è presente una paratia metallica che può essere rimossa togliendo giusto un paio di viti. Non è un’operazione semplicissima ma in pochi minuti si porta a termine e permette di ottenere una pulizia discreta. Vi consigliamo inoltre di pulire con una certa regolarità anche la resistenza, per evitare che si accumuli troppo sporco e sia necessario un intervento più drastico.

Considerazioni finali

Ninja Double Stack XL è indubbiamente una friggitrice ad aria di altissimo livello che saprà trarvi d’impaccio in numerose situazioni, diventando un valido alleato del forno, tanto che in più di una occasione la utilizzerete al suo posto. E qualche volta è probabile che la utilizzerete anche al posto del forno a microonde, vista la sua efficienza. Noi ne siamo rimasti colpiti in maniera decisamente positiva e anche gli invitati ai nostri pranzi e cene si sono complimentati per la bontà delle pietanze cucinate.

Pro: può cucinare 4 pietanze alla volta



zone differenziate



minimo ingombro Contro: non potete cucinare una torta grande



ricettario solo in inglese