I designer del Gruppo LEGO sono molto attenti, nella creazione di set pensati per un pubblico più piccolo, all’effetto “swoosh”, soprattutto quando devono realizzare auto, aerei e astronavi. LEGO DREAMZzz Il Bus Spaziale del Signor Oz è stato creato proprio allo scopo di essere perfettamente giocabile, oltre a risultare molto bello anche quando esposto su uno scaffale.

Non potevamo quindi esimerci dal montarlo e dal raccontarvi tutto su uno dei set più interessanti della nuova linea LEGO DREAMZzz, presentata in anteprima nello scorso mese di maggio e disponibile all’acquisto da qualche settimana.

Effetto swoosh

Il termine swoosh deriva dal tipico suono che emettono i bambini quando giocano con aerei e astronavi, per simulare il rumore durante il volo, e nel gergo dei fan LEGO indica la possibilità di tenere in mano un set e muoverlo repentinamente in aria senza che cada alcun pezzo.

Il set LEGO DREAMZzz Il Bus Spaziale del Signor OZ è un perfetto esempio di swooshability, visto che una volta montato è decisamente solido e divertente da utilizzare per portare in giro i protagonisti della serie TV. Composto da ben 878 pezzi, il set è decisamente divertente da costruire e oltre a due minifigure classiche include ben 5 creature incubo, Z Blob e la versione alternativa di Logan.

Nella confezione troviamo nove buste numerate, un cartone nel quale è inserito il manuale di istruzioni insieme al foglio con gli adesivi, molto ricco, per aggiungere un sacco di dettagli al modello. LEGO ha scelto di inserire ovviamente la minifigure del Signor OZ, destinata a finire nella cabina di pilotaggio, e quella di Mateo, con mantello verde e matita, nella versione evoluta dopo l’utilizzo della clessidra.

La costruzione è semplice ma non per questo noiosa, e gli ingegneri LEGO hanno utilizzato tecniche interessanti per realizzare la cabina, che può essere interamente aperta per collocare il Signor Oz, ma anche per la parte riservata ai passeggeri. Quest’ultima si apre completamente, allargando le due metà, per rivelare una fila di sedili in cui posizionare fino a 4 minifigure, con una serie di vetri oscurati all’interno da un pannello su cui sono presenti alcune tile che simulano i sistemi di controllo e ganci a cui fissare armi e strumenti durante il volo.

Come in tutti i set della linea LEGO DREAMZzz, è possibile sceglier, una volta arrivati alla busta numero 8, tra due diverse alternative. Noi abbiamo scelto la prima, con i reattori posti ai lati della carlinga, ma è possibile realizzare un reattore più grande da collocare nella parte superiore. L’intero processo di montaggio richiede non più di due ore se realizzato in solitaria, qualcosa meno se il set viene montato da due persone, cosa che lo rende sicuramente ancora più divertente.

Una volta completata la costruzione dovrete caricare i vari cannoni di bordo inserendo alcuni pezzi 1×1 di colore blu trasparente da utilizzare per sparare alle creature incubo e provare a sconfiggerle. A differenza della maggior parte dei set, che includono giusto un paio di colpi, qui abbiamo una riserva davvero elevata, che raggiunge i 18 colpi, con altrettante “munizioni” di riserva che possono essere alloggiate nei reattori laterali per essere sempre a disposizione.

Troviamo quattro cannoni frontali, due per lato, due cannoni sull’attacco dell’ala e due sistemi rotanti sul bordo delle ali. Questi ultimi sono decisamente efficaci e divertenti da usare: basta ruotare la parte posteriore per scaricare in rapida sequenza i sei colpi a disposizione, così da riversare una vera e propria pioggia di mattoncini sui cattivi di turno.

All’interno del velivolo spaziale è possibile alloggiare anche un piccolo veicolo, da caricare utilizzando la rampa presente nella parte posteriore. La versione alternativa permette di creare, oltre all’astronave principale, anche una piccola navicella guidata dalla scimmia aiutante del Signor Oz, e una seconda astronave su cui installare le due mitragliatrici rotanti, una soluzione più indicata per consentire a più bambini di giocare assieme e allearsi per vincere le battaglie.

Conclusioni

Ancora una volta quindi LEGO ha pensato a varie possibilità di gioco, rendendo questo set uno dei più divertenti che ci sia mai capitato di costruire e uno dei più giocabili. Se unito ad altri set, e arricchito con le minifigure dei vari personaggi della serie, può garantire tantissime ore di gioco a grandi e piccini, nel vero spirito LEGO.

Potete acquistare il set LEGO DREAMZzz Il Bus Spaziale del Signor OZ sullo store online o nei negozi LEGO a 99,99 euro.