Il CMF Speaker S è il primo speaker portatile di CMF by Nothing e, forse proprio per questo, riesce a distinguersi in un mercato affollatissimo. Non punta sul solito cilindro rivestito in tessuto né sull’aspetto “rugged” tipico dei prodotti da esterno: sceglie una sagoma verticale ispirata a un cartone del latte, materiali e finiture curati, un pannello frontale intercambiabile e una manopola fisica che torna utile ogni giorno. È un prodotto che vuole essere prima di tutto simpatico e personale, senza però rinunciare a specifiche serie: driver full-range da 45 mm, due radiatori passivi, 10 W RMS, IP68, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C per l’audio e fino a 18 ore di autonomia dichiarate.

Dopo averlo usato come speaker quotidiano, sia in casa sia portato in giro, la sensazione è quella di trovarci davanti a un prodotto piccolo ma più maturo del previsto. Non è il speaker perfetto, e alcune scelte di CMF meritano una discussione, ma lo Speaker S riesce a fare una cosa rara: unire un design memorabile a un’esperienza d’uso davvero pratica.

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Design: un oggetto che si nota

Lo Speaker S ha dimensioni di 130,5 x 85 x 44 mm e pesa 334 grammi. Sono numeri che lo collocano nella fascia dei piccoli speaker portatili, ma la forma verticale e la struttura “a brick” lo rendono molto più facile da impugnare rispetto a molti concorrenti tondi o a forma di pillola. In mano non sembra fragile, né tanto meno un accessorio decorativo: la plastica utilizzata è robusta, le superfici sono pulite e la costruzione trasmette quella sensazione di solidità che ci si aspetta da un prodotto pensato anche per viaggi e uso all’aperto.

Il riferimento al cartone del latte non è solo un esercizio di stile. La parte superiore funziona infatti come maniglia e punto di aggancio: si può tenerlo in mano, appoggiarlo su un tavolo, appendere a una cerniera dello zaino oppure fissarlo a un moschettone. Nella pratica quotidiana questa soluzione è più utile di quanto sembri. Durante uno spostamento, ad esempio, lo si può agganciare allo zaino senza occupare spazio interno; in casa, invece, la forma verticale permette di collocarlo su una mensola stretta o accanto al monitor senza occupare troppo spazio.

Il vero tocco distintivo è però la possibilità di sostituire pannello frontale e manopola. CMF offre quattro colorazioni, White, Dark Grey, Orange e Turquoise, e rende disponibili file per la stampa 3D di design personalizzati. È una scelta che apprezziamo molto, perché trasforma lo speaker da semplice accessorio tecnico in qualcosa di più personale. Non è un’idea rivoluzionaria, ma è ben realizzata: la rimozione del pannello avviene sbloccando un interruttore posteriore, togliendo la manopola e sollevando la copertura frontale.

C’è però un limite: la personalizzazione è affascinante sul piano concettuale, ma nella vita reale dipende molto dalla disponibilità di accessori e dal costo dei ricambi. Se CMF vorrà davvero far diventare questa una feature rilevante, dovrà supportarla nel tempo con cover, colori e progetti facilmente reperibili. Altrimenti rischia di restare un dettaglio da scheda tecnica più che una vera ragione d’acquisto.

Controlli: la manopola è una scelta vincente

La manopola anteriore è uno degli aspetti che abbiamo apprezzato di più. Non è un semplice elemento estetico: ruotandola si regola il volume, mentre una pressione avvia o mette in pausa la riproduzione. Un doppio tocco salta alla traccia successiva, un triplo tocco torna indietro e una pressione prolungata attiva o disattiva Ultra Bass oppure Wide Soundstage, a seconda della funzione assegnata dall’app.

Nell’uso reale questo significa poter controllare lo speaker senza tirare fuori il telefono. Sembra un dettaglio minore, ma dopo qualche giorno diventa naturale: mentre si cucina, si lavora alla scrivania o si è in giardino, regolare il volume con una rotazione rapida è molto più comodo che aprire l’app o sbloccare lo smartphone. La manopola ha anche una corsa soddisfacente e non risulta né troppo morbida né troppo rigida.

Sul retro troviamo invece i pulsanti dedicati al Bluetooth e ad Auracast, oltre al selettore che blocca il pannello frontale. La disposizione è logica, anche se avremmo preferito controlli leggermente più accessibili quando lo speaker è appeso o utilizzato in movimento. Per il resto, l’assenza di tasti touchscreen o interfacce eccessivamente complesse è una scelta che condividiamo: su un prodotto di questo tipo la fisicità è un vantaggio, non un limite.

Audio: piccolo, ma non banale

Il CMF Speaker S integra un driver full-range da 45 mm con tuning personalizzato, affiancato da due radiatori passivi. La potenza massima è di 10 W RMS e la risposta dichiarata va da 70 Hz a 20 kHz. Sono cifre che, sulla carta, non raccontano tutta la storia: ciò che conta è come si comporta lo speaker nell’ascolto quotidiano.

La prima impressione è positiva. Per le sue dimensioni, lo Speaker S riesce a suonare con più corpo del previsto. Le voci sono chiare e ben posizionate, gli strumenti non si confondono troppo e il volume massimo è sufficiente per una stanza, una cucina, una scrivania o un piccolo incontro all’aperto. Non è uno speaker da festa numerosa, ovviamente: a volume elevato la resa perde un po’ di controllo e i bassi non possono competere con prodotti più grandi. Ma per un uso personale, per ascoltare musica mentre si lavora, per un podcast in cucina o per accompagnare una serata in terrazza, fa il suo lavoro con convinzione.

I due radiatori passivi aiutano a dare maggiore profondità alla resa, anche se non aspettatevi bassi da speaker da 20 o 30 watt. Qui CMF ha fatto una scelta sensata: invece di gonfiare artificialmente le basse frequenze, privilegia un suono relativamente bilanciato. Ultra Bass aggiunge peso alla parte bassa, ma senza trasformare tutto in un boato confuso. È una funzione utile con musica elettronica, hip-hop o pop moderno, mentre con podcast, notizie e voci parlata la disattiverei spesso.

Wide Soundstage è forse la feature software più interessante. Non crea magia: non trasforma un piccolo speaker mono in un impianto stereo, ma amplia la percezione dello spazio sonoro e rende l’ascolto meno “compresso”. Con brani ben masterizzati l’effetto è piacevole; con alcuni generi musicali, però, può risultare leggermente artificiale. La buona notizia è che si può attivare o disattivare facilmente, quindi non è una scelta imposta.

Attraverso Nothing X sono disponibili quattro preset Custom EQ, Balanced, More Bass, More Treble e Voice, oltre alla possibilità di creare una curva personalizzata. È un punto a favore, perché permette di adattare il suono alle proprie abitudini. Nella nostra esperienza, Balanced è la scelta più sicura per l’ascolto generico, mentre More Treble può aiutare con podcast e voci. More Bass è divertente, ma va usato con cautela se non si vuole perdere definizione.

Funzioni: più complete del previsto

Qui CMF ha sorpreso. Lo Speaker S supporta Bluetooth 6.0, NFC tap-to-pair, Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair. L’abbinamento è immediato: con uno smartphone Android compatibile, l’avvicinamento NFC al corpo dello speaker avvia la procedura senza dover cercare manualmente il dispositivo nelle impostazioni Bluetooth. Dopo il primo pairing, un secondo tocco NFC ristabilisce la connessione.

La connessione simultanea a due dispositivi è un’altra funzione che nella pratica fa la differenza. È possibile mantenere lo speaker collegato allo smartphone e al laptop, passando dall’uno all’altro senza ripetere l’abbinamento. Per chi lavora al computer e usa lo smartphone per musica, podcast o videochiamate, è una comodità concreta. Non è una novità assoluta nel settore, ma la sua presenza su uno speaker economico è apprezzabile.

Il supporto all’audio via USB-C è forse la caratteristica più interessante dal punto di vista tecnico. Collegando lo speaker a un computer o a uno smartphone compatibile, è possibile ottenere riproduzione digitale plug-and-play con latenza inferiore a 60 ms. Per musica e film la differenza può non essere percepibile, ma per gaming diventa rilevante: evitare il classico ritardo del Bluetooth rende l’esperienza molto più solida. In più, la modalità Auto Wake Up permette allo speaker di riattivarsi automaticamente quando viene riconnesso un dispositivo già abbinato, purché sia alimentato esternamente.

Stereo Mode e Party Mode completano il quadro. Con due Speaker S identici è possibile creare una configurazione stereo con canali sinistro e destro; Party Mode, basata su Auracast, sincronizza invece due o più speaker compatibili, inclusi alcuni modelli di altri brand. Non abbiamo trovato la Stereo Mode indispensabile con un solo Speaker S, ma è una buona ragione per considerare l’acquisto di una seconda unità in futuro. Il limite è che la funzione richiede due modelli identici, quindi non si può abbinare uno Speaker S a uno Speaker M per creare uno stereo.

Autonomia e resistenza

CMF dichiara fino a 18 ore di riproduzione al 50% del volume con Ultra Bass attivo. È una cifra realistica per un utilizzo moderato, ma va contestualizzata: come sempre accade con gli speaker, alzare il volume, usare Ultra Bass e collegare più dispositivi riduce l’autonomia effettiva. La batteria da 2.600 mAh è adeguata per il formato e la ricarica completa richiede circa 2 ore e mezza.

La ricarica rapida è più interessante della ricarica completa: dieci minuti di collegamento garantirebbero fino a un’ora di ascolto. È una feature utile quando si scopre all’ultimo minuto che lo speaker è scarso prima di uscire. Non sostituisce una buona autonomia, ma dimostra che CMF ha pensato all’uso reale del prodotto.

La certificazione IP68 è un altro punto forte. Lo speaker resiste a polvere, sabbia, pioggia e spruzzi, oltre a immersioni fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Non significa che possa essere trattato come un dispositivo indistruttibile, ma per piscina, spiaggia, doccia o pioggia improvvisa offre una tranquillità concreta. In questo segmento di prezzo non è scontato trovare una protezione così completa.

App Nothing X: semplice, ma efficace

Nothing X è il centro di controllo dello speaker. Permette di regolare l’EQ, attivare Ultra Bass e Wide Soundstage, personalizzare l’azione della pressione prolungata della manopola, aggiornare il firmware e accedere ad altre funzioni. L’app è disponibile sia su Android sia su iOS e l’esperienza risulta coerente sulle due piattaforme.

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Non è un’app eccessivamente ricca, e questo può essere visto sia come pregio sia come limite. Da un lato, tutto è chiaro e immediato: si trova ciò che serve senza perdersi tra menu inutili. Dall’altro, chi cerca funzioni avanzate, equalizzatore molto dettagliato, profili salvati, gestione granulare delle sorgenti o impostazioni più tecniche, potrebbe trovarla un po’ essenziale. Per il pubblico a cui CMF si rivolge, però, la semplicità è probabilmente la scelta giusta.

Difetti: cosa non convince

Il primo limite è la potenza. 10 W RMS sono sufficienti per un uso personale e per ambienti piccoli, ma non per riempire una stanza grande o accompagnare una festa all’aperto con molte persone. Chi cerca un speaker da portare in campeggio con un gruppo numeroso dovrebbe valutare lo Speaker M oppure prodotti più grandi di altri brand.

Il secondo limite riguarda i codec Bluetooth. Il Speaker S supporta AAC e SBC, ma non LDAC né aptX. Per la maggior parte degli utenti non sarà un problema, soprattutto considerando il prezzo e il formato, ma chi possiede smartphone Android di fascia alta e dà molta importanza alla qualità wireless potrebbe rimanere deluso. In questo caso, il collegamento USB-C diventa la soluzione migliore.

Prezzo e considerazioni finali

Il CMF Speaker S costa 59 euro ed è disponibile in White, Dark Grey, Orange e Turquoise. È un prezzo competitivo, soprattutto considerando IP68, USB-C audio, NFC, doppia connessione, Stereo Mode, Party Mode e un design davvero originale.

Il nostro giudizio è complessivamente positivo. Il CMF Speaker S non è lo speaker più potente né quello con la resa audio più raffinata sul mercato, ma è uno dei più ben pensati nella sua fascia. È pratico, resistente, facile da trasportare, bello da vedere e dotato di funzioni che hanno un senso nella vita quotidiana. La manopola fisica, la doppia connessione e il supporto USB-C lo rendono più versatile di molti rivali più costosi.

Se cercate un piccolo speaker per casa, scrivania, cucina, vacanze e uso all’aperto senza pretendere bassi enormi, il CMF Speaker S è una scelta molto convincente. Se invece volete volume, incisività e bassi più profondi, meglio guardare lo Speaker M da 99 euro, che offre un’architettura a doppio driver da 35 W RMS. Per il resto, CMF ha fatto esattamente ciò che serve da un primo prodotto in una nuova categoria: ha creato qualcosa di riconoscibile, utile e piacevole da usare.

Pro: Design compatto, originale e personalizzabile



IP68 con immersione fino a 1,5 metri



Manopola fisica comoda e intuitiva



USB-C per audio a bassa latenza



Autonomia fino a 18 ore e ricarica rapida Contro: Potenza limitata per ambienti grandi o feste



Bassi non profondi



Solo codec AAC e SBC