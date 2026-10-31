Perché spendere una fortuna per un laptop quando le vostre esigenze si riducono a email, streaming e appunti universitari? Lenovo Chromebook 14″ con processore Intel N150 dimostra che non serve svuotare il portafoglio per avere un dispositivo affidabile e scattante. Con 8GB di RAM e 128GB di storage SSD, questo Chromebook tocca in questi giorni il suo prezzo più basso di sempre, un’occasione che chi cerca un secondo PC economico non dovrebbe lasciarsi scappare. Vediamo nel dettaglio cosa offre e quanto si risparmia.

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Lenovo ChromeBook 14″: leggerezza e schermo WUXGA per lo studio

Il punto di forza immediato di questo notebook è il display IPS WUXGA da 14 pollici con risoluzione 1920×1200, un formato che regala più spazio verticale rispetto al classico Full HD 16:9. Per chi legge documenti, naviga tra schede del browser o segue lezioni online, questa differenza si traduce in meno scroll e più comodità visiva.

Sotto la scocca lavora un processore Intel N150, pensato apposta per i carichi leggeri tipici di ChromeOS. Non aspettatevi editing video o sessioni di gaming, ma per email, streaming, Google Docs e appunti digitali le prestazioni sono più che sufficienti. La combinazione con 8GB di RAM garantisce inoltre un multitasking fluido, permettendo di tenere aperte più schede contemporaneamente senza rallentamenti fastidiosi.

Altro dettaglio che non guasta è lo spazio di archiviazione: 128GB di SSD sono generosi per questa categoria di prodotto, dato che molti Chromebook concorrenti si fermano a 64GB eMMC, decisamente più lenti e limitati.

Sul fronte connettività, il Wi-Fi 6E assicura streaming e videochiamate stabili anche in reti domestiche affollate, mentre ChromeOS porta con sé avvii quasi istantanei, aggiornamenti automatici e un livello di sicurezza che il tradizionale Windows fatica a eguagliare in questa fascia di prezzo. Da considerare che il caricatore non è incluso in confezione, un costo aggiuntivo di cui tenere conto.

Prezzo accessibile: ecco quanto si risparmia

Il prezzo originale di 449€ scende ora a soli 269,90€, un taglio del 40% che porta il dispositivo a un valore davvero competitivo per chi cerca un notebook economico ma funzionale. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa configurazione con Intel N150, 8GB di RAM e 128GB SSD, quindi chi aspettava il momento giusto per acquistarlo lo ha trovato adesso.

L’offerta è disponibile su Amazon.it, ma la disponibilità a questa cifra potrebbe esaurirsi rapidamente, considerando che si parla di un minimo storico. Per chi ha bisogno di un portatile leggero da tenere sul divano o da portare a lezione, questa è l’occasione giusta per chiudere l’acquisto senza rimpianti.

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