L’ondata di sconti straordinari del Single’s Day di AliExpress non si ferma agli smartphone e conquista in pieno il settore dell’intrattenimento domestico. Questa notte sono scattati tagli di prezzo d’eccezione su un’ampia selezione di Smart TV, QLED e persino pannelli avanzati QD-Mini LED a 144Hz, con spedizione rapida dall’Europa e garanzia di riscatto dei super coupon dedicati. Si parte da compatti schermi da 32 pollici a tecnologia QLED a soli 77 euro per cucina e camera da letto, fino a imponenti pannelli da 55 e 65 pollici 4K che abbattono ogni record di convenienza. Ricordiamo inoltre che sui prezzi già scontati dai coupon è possibile applicare un ulteriore extra sconto automatico in cassa pagando con PayPal, oltre a beneficiare del cashback del nostro team. Esaminiamo subito le migliori Smart TV da mettere al carrello prima che i codici promozionali finiscano esauriti.

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Guida ai Coupon di Single’s Day, Sconto PayPal e Cashback

Per ottenere i prezzi minimi indicati nelle schede sottostanti è fondamentale applicare i codici promozionali al carrello. Se un coupon risulta esaurito, vi invitiamo a provare le opzioni alternative o a scalare sulla fascia di valore inferiore.

Sconto Extra PayPal al Checkout (Da sottrarre ai prezzi sottostanti): -10€ su spesa minima di 99€ -20€ su spesa minima di 199€ -45€ su spesa minima di 299€

Super Coupon e Codici Scalabili: • TUTTOA3 / ITAFF03 / ITD1103 — 3€ su 18€ • TUTTOA6 / ITAFF06 / ITD1106 — 6€ su 39€ • TUTTOA14 / ITAFF14 / ITD1114 — 14€ su 79€ • TUTTOA25 / ITAFF25 / ITD1125 — 25€ su 149€ • TUTTOA45 / ITAFF45 / ITD1145 — 45€ su 259€ • TUTTOA60 / ITAFF60 / ITD1160 — 60€ su 349€ • TUTTOA80 / ITAFF80 / ITD1180 — 80€ su 469€ • ITD11100 — 100€ su 500€ • ITD11120 — 120€ su 600€

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(Se un codice riscontra errori o risulta non disponibile, consultate la guida di supporto: FAQ Coupon AliExpress PrezziTech)

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Il Top del Gaming e dei Grandi Schermi: Xiaomi Mini LED 144Hz e TCL 65”

Per il soggiorno principale o per la stanza da gioco, le soluzioni di punta di Xiaomi, Hisense e TCL (iFFALCON) infrangono ogni barriera di prezzo:

XIAOMI S MINI 55″ 144Hz QD-Mini LED (375,60€ invece di 435,60€ con Coupon ITAFF60): Il vero fiore all’occhiello dell’evento. Un pannello ad avanzatissima tecnologia Quantum Dot Mini LED con frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz , ideale per PlayStation 5, Xbox Series X e PC Gaming a poco più di 375 euro (a cui togliere ulteriori 45€ con il saldo PayPal).

Il vero fiore all’occhiello dell’evento. Un pannello ad avanzatissima tecnologia Quantum Dot Mini LED con frequenza di aggiornamento nativa a , ideale per PlayStation 5, Xbox Series X e PC Gaming a poco più di 375 euro (a cui togliere ulteriori 45€ con il saldo PayPal). IFFALCON TCL 65U65A 65″ 4K (353,08€ invece di 413,08€ con Coupon ITAFF60): Un monumentale schermo da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR a un prezzo stracciato sotto i 355 euro.

Un monumentale schermo da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD e supporto HDR a un prezzo stracciato sotto i 355 euro. Hisense Smart TV QLED 55″ 55Q7S (307,08€ invece di 367,08€ con Coupon ITAFF60): La ricchezza cromatica della tecnologia Quantum Dot unita al sistema operativo VIDAA fluido e reattivo per un 55 pollici d’eccellenza.

Le Soluzioni da Salotto tra i 42 e i 55 Pollici

Per chi cerca una superficie visiva ampia da posizionare nel salone di casa a costi da fascia ultra-entry level:

1. IFFALCON TCL 55″ e Hisense QLED 43″ a soli 230€

Con un bilanciamento prezzo/prestazioni imbattibile, troviamo la IFFALCON TCL 55U65A 55″ 4K a 230,08€ (invece di 275,08€ con coupon ITAFF45) e la compatta ma brillante Hisense 43″ QLED (43Q7S) a 230,08€ (da 275,08€ con coupon ITAFF45).

2. HKC 42″ e Metz 43″ a partire da 142€

Per chi desidera una TV versatile da 42 o 43 pollici per stanze da letto o studio, spiccano la Metz Smart TV 43″ (43MUF7000Z) a 142,22€ (invece di 167,22€ con coupon ITAFF25) e la HKC 42Q1L 42″ Full HD a 150,69€ (da 175,69€ con coupon ITAFF25).

I Salvaspazio da 32 Pollici: Metz QLED e Xiaomi a partire da 77€

Per cucine, seconde case o spazi ridotti dove serve un televisore smart compatto, affidabile e con consumi contenuti:

Metz QLED 32″ (32MQF7030Z) a 77,38€ (invece di 91,38€ con Coupon ITAFF14): Il prezzo bomba assoluto della rassegna. Un display da 32 pollici dotato di tecnologia QLED a poco più di 77 euro.

Il prezzo bomba assoluto della rassegna. Un display da 32 pollici dotato di tecnologia a poco più di 77 euro. Xiaomi TV A 32″ a 91,72€ (invece di 105,72€ con Coupon ITAFF14): La classica ed elegante Smart TV compattissima firmata Xiaomi a meno di novantadue euro.

La classica ed elegante Smart TV compattissima firmata Xiaomi a meno di novantadue euro. Majestic FL32TZ V1 32″ a 113,40€ (invece di 127,40€ con Coupon ITAFF14): Alternativa completa e pronta all’uso per ogni stanza della casa.

Riepilogo Offerte Smart TV Single’s Day su AliExpress

Ecco l’elenco completo dei collegamenti diretti per riscattare i coupon e acquistare le Smart TV al prezzo promozionale.

📌 Metz QLED 32″ (32MQF7030Z)

💰 77.38€ invece di 91.38€

✂️ Coupon: ITAFF14

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxc

📌 Xiaomi TV A 32″

💰 91.72€ invece di 105.72€

✂️ Coupon: ITAFF14

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxd

📌 Majestic FL32TZ V1 32″

💰 113.40€ invece di 127.40€

✂️ Coupon: ITAFF14

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxe

📌 Metz Smart TV 43″ (43MUF7000Z)

💰 142.22€ invece di 167.22€

✂️ Coupon: ITAFF25

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxf

📌 HKC 42Q1L 42″ FHD

💰 150.69€ invece di 175.69€

✂️ Coupon: ITAFF25

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxg

📌 Hisense Smart TV 43″ QLED (43Q7S)

💰 230.08€ invece di 275.08€

✂️ Coupon: ITAFF45

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📌 IFFALCON TCL 55U65A 55″ 4K

💰 230.08€ invece di 275.08€

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📌 Hisense Smart TV QLED 55″ (55Q7S)

💰 307.08€ invece di 367.08€

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📌 IFFALCON TCL 65U65A 65″ 4K

💰 353.08€ invece di 413.08€

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📌 XIAOMI S MINI 55″ 144Hz QD-Mini LED

💰 375.60€ invece di 435.60€

✂️ Coupon: ITAFF60

👉🏼 https://prezzi.tech/go/bhxl

I codici promozionali di AliExpress durante la notte del Single’s Day sono soggetti a contingentamento rapido. Nel caso in cui un coupon risulti esaurito, vi consigliamo di provare le varianti equivalenti (es. TUTTOA60 o ITD1160 al posto di ITAFF60) o i tagli inferiori e di procedere al saldo con PayPal per ottenere lo sconto immediato extra al checkout.

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