State cercando un modo semplice ed efficace per gestire il vostro denaro, senza dover sostenere i costi di un classico conto corrente. Negli ultimi anni sono numerose le carte/conto nate proprio per questo scopo e HYPE è una delle più conosciute nel nostro Paese.

Che si tratti di gestire lo stipendio, la “paghetta” settimanale o di un modo per accantonare una somma da utilizzare in un secondo momento (per le ferie, il nuovo PC, una console o uno smartphone) HYPE è davvero semplice da gestire e consente di controllare tutto dal proprio smartphone o dal proprio computer.

In questi giorni ritorna una promozione davvero interessante che vi regala 10 euro se attivate la versione gratuita della carta HYPE, senza costi annuali. Se invece scegliete di attivare la versione Plus il regalo sale a 15 euro. Vi state chiedendo perché attivare la versione Plus? Ecco i vantaggi.

HYPE Plus, un mondo di vantaggi

Se la versione gratuita è perfetta per piccoli movimenti e per avere sempre sotto controllo le piccole spese, la variante Plus, che costa un euro al mese, offre numerosi vantaggi. È indicata per chi la vuole utilizzare per gestire al meglio le spese familiari, visto che permette di ricaricare fino a 50.00 euro all’anno, accreditare lo stipendio e addebitare in automatico le spese periodiche, con un maggiore controllo sui movimenti.

Come la versione base, HYPE Start, la variante Plus consente inoltre di effettuare pagamenti tramite smartphone, effettuare prelievi dagli sportelli bancomat in tutto il mondo, di inviare e ricevere bonifici senza costi aggiuntivi e di ottenere un cashback dai propri acquisiti.

Con HYPE Plus è inoltre possibile ricaricare un’altra carta senza costi aggiuntivi e diventa perfetta per la gestione di un nucleo familiare. La procedura di registrazione è davvero semplice e richiede appena 5 minuti. Sono richiesti un documento e uno smartphone (in alternativa un PC con webcam) e in pochi giorni riceverete gratuitamente a casa vostra la carta conto HYPE prescelta.

Ricordiamo infine che l’app HYPE è disponibile per iOS, Android e computer desktop attraverso il vostro browser. Per ottenere il credito in regalo dovrete utilizzare i seguenti codici:

HYPE Start 10 euro di bonus con il codice GIFT10

10 euro di bonus con il codice HYPE Plus 15 euro di bonus con il codice PLUS15

A seguire il link per attivare subito la carta HYPE (in versione start o Plus) e ricevere il credito in omaggio.