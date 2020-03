Durante l’evento di lancio della serie P40 di ieri, Huawei ha annunciato che sta collaborando nuovamente con Gentle Monster per realizzare un nuovo paio di occhiali intelligenti.

L’anno scorso il gigante tecnologico ha iniziato la collaborazione con il noto produttore di occhiali da sole di lusso sudcoreano lanciando lo smartwatch HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear e ora Huawei è pronta a lanciare la collezione Primavera ed Estate 2020 degli occhiali da sole smart con due nuovi stili.

Huawei lancia i nuovi occhiali Gentle Monster

Il primo modello di occhiali intelligenti è Smart MY MA 01 che si distingue per un design delle lenti più tondeggiante rispetto al modello più squadrato Smart HER 01. I nuovi occhiali smart adottano la nuova tecnologia di inserti per lenti FLATBA con la nuova montatura e le lenti perimetrali che si adattano perfettamente tra loro fondendosi in un look elegante.

Oltre a offrire protezione UV, gli smartglasses offrono anche la possibilità di rispondere alle chiamate e di concluderle, oltre a riprodurre e mettere in pausa la musica che può essere ascoltata dai due altoparlanti, inoltre gli occhiali incorporano un microfono assistito da una tecnologia di riduzione del rumore vocale basata sull’intelligenza artificiale.

A parte questo, i nuovi occhiali intelligenti di Huawei e Gentle Monster sono molto simili al modello lanciato nel 2019 e in futuro potrebbero rappresentare un’appuntamento annuale per il colosso cinese.

Leggi anche: I Google Glass EE2 riconoscono scenari e immagini grazie a Envision