Dopo essere stati dirottati nel settore enteprise i Google Glass sono finiti nel dimenticatoio, almeno per quanto riguarda il mercato consumer. Grazie a Envision Glasses però la loro utilità viene decisamente rimessa in discussione.

Envision trasforma i Google Glass EE2

Attualmente i Google Glass Enterprise Edition 2 sono utilizzati in ambiente produttivo e dai medici ma grazie alla nuova applicazione di Envision le cose cambiano in maniera radicale. La compagnia offre un’app per Android e iOS che, a fronte di un canone annuale, permette di sfruttare AI e OCR per riconoscere il testo e descrivere vocalmente le scene riprese.

Con Envision Glasses l’esperienza arriva sui Google Glass e li trasforma in un valido aiuto per le persone con gravi problemi di vista e per i ciechi. Risulta decisamente più semplice indossare un paio di occhiali che lo smartphone per riconoscere l’ambiente circostante, visto che permettono di avere le mani sempre libere.

Il software è in grado di riconoscere la segnaletica stradale in oltre 60 lingue e la scrittura manuale. Se queste funzioni sono demandate all’OCR, l’intelligenza artificiale interviene per riconoscere i colori e fornire una descrizione della scena, oltre a interpretare i codici a barre.

È inoltre possibile scansionare l’ambiente circostante alla ricerca di volti familiari, operazione possibile grazie a un apposito training. Envision ha scelto Google dopo aver testato altre soluzioni simili, affermando che la piattaforma di Big G offre l’hardware migliore su cui sviluppare nuove soluzioni.

È già possibile preordinare gli Envision Glasses a partire da 1.499 euro con le spedizioni che inizieranno nel mese di agosto. Il prezzo ufficiale di vendita sarà invece di 1.899 euro. Trovate maggiori informazioni nella pagina ufficiale di Envision.