Quando abbiamo testato la nostra sedia Secretlab Titan Evo qualche anno fa (qui trovate il nostro articolo), pensavamo di aver fatto il massimo per il nostro comfort durante le lunghe giornate di lavoro. Eppure, col tempo, ci siamo accorti che la sedia, per quanto di ottima fattura, aveva iniziato a mostrare i segni del tempo. I braccioli standard in schiuma rivestita di poliuretano si erano un po’ appiattiti e in alcuni punti consumati e rovinati, lo schienale ci sembrava meno accogliente di prima, e la livrea originale, sebbene sobria ed elegante, ci appariva un po’ anonima rispetto alle nuove proposte sul mercato.

Così abbiamo curiosato sullo store di Secretlab, che offre una gamma completa di accessori per personalizzare e rinnovare completamente la propria sedia senza doverla sostituire, e abbiamo colto la palla al balzo per scegliere tre upgrade specifici: i braccioli PlushCell Memory Foam Plus, il cuscino lombare Secretlab Pro, e la skin RX-78-2 Gundam. Dopo due mesi di utilizzo quotidiano, vogliamo raccontarvi come questi accessori abbiano letteralmente trasformato la nostra esperienza al lavoro.

La skin RX-78-2 Gundam: dare nuova vita alla sedia con stile

Partiamo dall’elemento più visibile e, francamente, quello che ci ha dato più soddisfazione estetica: la skin RX-78-2 Gundam. Per chi non lo sapesse, Secretlab ha creato una collezione dedicata a Mobile Suit Gundam, con design ispirati all’iconico mecha pilotato da Amuro Ray (qualcuno lo ricorderà con l’italianizzazione Peter Rei) nell’anime originale del 1979. La skin ricrea fedelmente la livrea bianca, rossa e blu del RX-78-2, con dettagli che solo i veri fan possono apprezzare.

L’installazione è stata sorprendentemente semplice. Le Secretlab SKINS Lite utilizzano un sistema di aggancio progettato specificamente per la Titan Evo, con strisce elastiche e velcro strategicamente posizionati che permettono di avvolgere completamente la sedia senza cuciture visibili o pieghe antiestetiche. Abbiamo impiegato circa 10 minuti per applicare la nuova skin, seguendo le istruzioni dettagliate fornite da Secretlab, con il rivestimento originale che rimane ovviamente al proprio posto. Così se sporcate la skin, basta toglierla, lavarla e rimetterla in posizione, avendo comunque una sedia completamente funzionale.

Il risultato finale ci ha lasciati a bocca aperta. La nostra sedia grigio/melangè si era trasformata nell’RX-78-2 Gundam, con i suoi colori distintivi perfettamente riprodotti. La qualità del materiale è eccellente: si tratta di un tessuto tecnico resistente, con una texture piacevole al tatto che non risulta né troppo scivolosa né eccessivamente ruvida. I dettagli sono stampati con precisione, e sul poggiatesta troviamo persino il logo in rilievo in plastica, per dare un tocco unico al tutto..

Dopo due mesi di uso quotidiano, la skin è ancora impeccabile. Non abbiamo notato alcun segno di usura, nessuna deformazione del tessuto, nessuno sbiadimento dei colori. La pulizia è semplice: un panno umido rimuove facilmente polvere e piccole macchie che inevitabilmente si vedono subito sul tessuto chiaro. Esteticamente, la postazione di lavoro ha guadagnato enormemente in personalità. Prima avevamo una sedia gaming come tante altre, ora abbiamo una vera dichiarazione di stile che riflette la nostra passione per gli anime mecha.

Un dettaglio interessante è che le skin sono completamente reversibili. Se un domani dovessimo stancarci del “look Gundam”, potremmo rimuoverla e tornare alla sedia originale o scegliere un’altra skin dalla vasta collezioneSecretlab (che spazia da collaborazioni con League of Legends a quelle con marchi automobilistici come Lamborghini). Questa modularità rappresenta un investimento intelligente: invece di cambiare sedia ogni volta che vogliamo rinnovare l’estetica della postazione, possiamo semplicemente cambiare skin.

Il costo della skin, 119 euro, potrebbe sembrare elevato per quella che è essenzialmente una copertura in tessuto, ma la qualità dei materiali, la precisione della realizzazione e la durabilità dimostrata finora giustificano l’investimento. È un modo relativamente economico per dare nuova vita a una sedia che magari ha qualche anno ma è ancora perfettamente funzionale.

Nuovo comfort con i braccioli PlushCell Memory Foam Plus

Il secondo upgrade che abbiamo effettuato riguarda i braccioli. I braccioli standard della Titan Evo sono già regolabili in quattro direzioni (altezza, profondità, angolazione laterale e rotazione), ma la superficie è rivestita in schiuma PU semi-rigida. Non sono scomodi, sia chiaro, ma dopo ore passate con i gomiti appoggiati durante la scrittura o il gaming, si sentono comunque un po’ duri. Nel corso degli anni poi si sono usurati e complice qualche oggetto caduto, alcune parti della schiuma sono saltate.

I braccioli PlushCell Memory Foam Plus cambiano completamente l’equazione. Si tratta di top intercambiabili, Secretlab li chiama CloudSwap, che si agganciano magneticamente alla base dei braccioli esistenti. Non è necessario smontare nulla o usare attrezzi: basta rimuovere i top originali e inserire quelli nuovi. Il magnete è sufficientemente forte da mantenerli saldamente in posizione, ma permette comunque una rimozione facile quando necessario.

Il materiale utilizzato è lo stesso memory foam ad alta densità che Secretlab impiega nei suoi cuscini cervicali magnetici, come quello in dotazione alla sedia. Si tratta di una schiuma a tre strati, avvolta in un rivestimento in velluto morbido al tatto. La differenza rispetto ai braccioli standard è evidente fin dal primo appoggio: i gomiti letteralmente affondano nel memory foam, che si adatta alla forma del braccio distribuendo uniformemente la pressione.

Nei primi giorni di utilizzo, la sensazione era quasi straniante. Eravamo così abituati alla rigidità dei braccioli originali che questa morbidezza ci sembrava quasi eccessiva. Poi, nel giro di una settimana, ci siamo completamente adattati e ora non potremmo più tornare indietro. La differenza si nota soprattutto durante le sessioni di lavoro prolungate: dopo otto ore alla scrivania, i gomiti e gli avambracci non presentano più quei segni di pressione o quel lieve indolenzimento che avevamo accettato come normale.

Dopo due mesi di uso intensivo – parliamo di almeno 8-10 ore al giorno, cinque giorni alla settimana – i braccioli PlushCell sono ancora come nuovi. Non abbiamo notato alcun appiattimento del memory foam, nessun cedimento strutturale, nessun deterioramento del rivestimento in velour. Il memory foam mantiene la sua capacità di ritornare alla forma originale dopo ogni utilizzo, e il tessuto non mostra segni di usura o pelucchi.

Questo è un punto importante, perché uno dei nostri timori iniziali era proprio la durabilità. Un materiale così morbido e lussuoso, pensavamo, potrebbe non reggere l’uso quotidiano e intensivo. Ci sbagliavamo. La qualità costruttiva è evidente, e Secretlab ha chiaramente testato questi accessori per garantire che mantengano le loro proprietà nel tempo.

Il prezzo di 79 euro per il set di due braccioli potrebbe sembrare importante, ma rapportato al comfort aggiunto e alla durabilità dimostrata, lo consideriamo un ottimo investimento. È uno di quegli upgrade che non sembra essenziale finché non lo provi, ma una volta provato diventa indispensabile.

La soluzione al problema del mal di schiena

Il terzo e forse più significativo upgrade è stato il cuscino lombare Secretlab Pro. Questo accessorio merita un maggiore approfondimento perché, nel nostro caso, ha risolto un problema di salute reale che ci affliggeva da mesi.

Da qualche tempo soffrivamo di un fastidioso mal di schiena lombare, quel tipo di dolore sordo ma persistente che si manifesta soprattutto nella parte bassa della schiena dopo alcune ore passate seduti. Avevamo provato vari rimedi: esercizi di stretching, pause frequenti, persino una sedia diversa nel nostro studio, ma niente sembrava risolvere definitivamente il problema.

Il cuscino lombare Secretlab Pro è progettato specificamente per lavorare in sinergia con il sistema di supporto lombare L-ADAPT a quattro direzioni integrato nella Titan Evo. Si tratta di un cuscino più alto e largo rispetto al modello standard in memory foam di Secretlab, progettato per coprire una porzione maggiore della schiena e migliorare la distribuzione del peso. Il riempimento è in memory foam denso e premium, ma ciò che lo distingue è lo strato interno di gel refrigerante che dissipa il calore e mantiene la schiena fresca anche durante le sessioni più lunghe.

Il cuscino va semplicemente appoggiato allo schienale della sedia, andando a posizionarsi esattamente tra la nostra schiena e il supporto lombare regolabile della Titan Evo. Questo permette di avere il meglio di entrambi i mondi: il supporto strutturale e rigido del sistema L-ADAPT, combinato con il comfort imbottito e adattabile del cuscino Pro.

I primi giorni con il cuscino sono stati rivelatori. La sensazione immediata era di un supporto più avvolgente e distribuito: invece di sentire un punto di pressione concentrato nella zona lombare, come accade con il solo sistema L-ADAPT, la spinta veniva distribuita su un’area più ampia della parte bassa della schiena. Il memory foam si è adattato perfettamente alla curva naturale della nostra colonna vertebrale, mantenendo una postura corretta senza risultare invasivo.

Gradualmente, abbiamo notato che il fastidio lombare che ci accompagnava ogni sera stava diminuendo di intensità. Dopo un mese, il dolore era praticamente scomparso e dopo due mesi, possiamo dire che il problema è completamente risolto. Passiamo intere giornate seduti alla scrivania senza più avvertire quel senso di affaticamento e tensione nella parte bassa della schiena.

Non vogliamo fare affermazioni mediche, anche perché ogni mal di schiena ha cause diverse e richiede valutazioni professionali, ma nel nostro caso specifico, il cuscino lombare Pro ha fatto la differenza tra il convivere con un fastidio quotidiano e godere di un comfort completo. La combinazione di supporto ergonomico e imbottitura adattabile ha permesso alla nostra colonna vertebrale di mantenere la curvatura naturale per ore, riducendo lo stress sulla parte bassa della schiena.

Un altro aspetto che abbiamo apprezzato è il gel refrigerante integrato. Durante l’estate, quando le temperature sono decisamente salite, la zona lombare tendeva ad accumulare calore e sudore, creando disagio a lungo andare. Il gel presente nel cuscino Pro assorbe e dissipa efficacemente questo calore, e anche nelle giornate più torride ha mantenuto la schiena asciutta e fresca. È un dettaglio che potrebbe sembrare secondario, ma fa una differenza enorme nel comfort complessivo, soprattutto dopo tante ore al computer.

Dopo due mesi, il cuscino mantiene perfettamente la sua forma e le sue proprietà. Il memory foam non si è appiattito, il gel refrigerante continua a funzionare efficacemente, e il rivestimento esterno non mostra segni di usura. La pulizia è semplice grazie alla cover rimovibile e lavabile.

Il costo del cuscino lombare Pro è di 79 euro, un investimento che può sembrare significativo per quello che è essenzialmente un cuscino, ma considerando l’impatto che ha avuto sulla nostra salute e sul nostro comfort quotidiano, lo riteniamo pienamente giustificato.

Considerazioni finali

La spesa complessiva per questo rinnovamento è di circa 280 euro, non trascurabile anche quando la sedia in questione costa circa il doppio. Se però vi siete stufati dell’aspetto della vostra sedia, e volete qualcosa di più “giocoso” o che si adatti alle vostre passioni, la skin è una soluzione decisamente più economica rispetto all’acquisto di una nuova sedia. Senza contare la sostenibilità di questa soluzione, che evita di rottamare qualcosa che nella maggior parte dei casi funziona ancora perfettamente.

Il comfort è un altro aspetto da considerare, sia per quanto riguarda i braccioli che, soprattutto per il cuscino imbottito. Lavorare comodi è un diritto, e alzarsi alla sera senza fastidi alla schiena o alle braccia è l’obiettivo minimo da perseguire, anche a costo di investire 160 euro. Anche perché risparmierete visite mediche. massaggi, cerotti riscaldanti e altre soluzioni che in ogni caso non risolvono in maniera definitiva il problema.