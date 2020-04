Resident Evil 3 Remake è caratterizzato da una modalità single player in cui i giocatori si calano nei panni di Jill, ma anche da una modalità multiplayer chiamata Resident Evil: Resistance. Questa, disponibile già da alcuni giorni per Xbox One, era stata rimandata su PC e PlayStation 4 per alcuni problemi tecnici.

Resident Evil: Resistance beta PC e PS4

Capcom, in queste ore, annuncia che la beta di Resident Evil: Resistance per PC e PS4 è nuovamente disponibile, a patto però di avere l’ultima versione disponibile. Gli utenti dovrebbero trovare un aggiornamento da installare su PlayStation Store e su Steam.

Nella modalità multiplayer avrete modo di giocare nei panni di un sopravvissuto e di unirvi ad un team di altre tre persone, oppure nei panni del “mastermind”. In questo caso sarete voi ad impedire agli altri giocatori di fuggire utilizzando alcuni poteri speciali che vi permetteranno di evocare una creatura potete e piazzare numerose trappole mortali, il tutto per competere contro il team dei sopravvissuti ed eliminarli una volta per tutte dalla partita.

La beta di Resident Evil: Resistance sarà disponibile gratuitamente fino al prossimo 3 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per continuare a giocare nella modalità multiplayer sarà necessario disporre di Resident Evil 3 Remake.

Dove scaricare Resident Evil: Resistance

La beta di Resident Evil: Resistance è disponibile tramite i seguenti store: