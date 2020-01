In un’esclusiva pervenuta ai colleghi della testata norvegese CCN viene mostrato quello che sembra l’estratto di un brevetto contenente il design della prossima console PlayStation 5 di Sony. Potrebbe essere il primo sguardo alle linee della console next-gen che debutterà a Dicembre 2020.

A quanto le immagini che vi mostriamo qui nell’articolo sono comparse anche sul famoso sito di 4chan, una specie di enorme tabellone/albo dove tutti possono postare di tutto, senza filtri, e spesso senza possibilità di risalire alla fonte di chi posta. Dato che spesso la piattaforma viene utilizzata per ingannare, o trollare, i propri utenti o Internet in generale, non possiamo che ricordare che non si può garantire la legittimità delle immagini, e invitiamo a prendere il contenuto di questo articolo con una sana dose di scetticismo.

Il design della PlayStation 5 sembra a tratti riprendere il linguaggio stilistico della PlayStation 4, mentre ci sono alcuni elementi che sembrano abbastanza in contrasto con quanto ci si aspetta da Sony. Come dimostrato dalla presentazione del logo PS5 durante il CES di Las Vegas, Sony Entertainment Inc. è sempre molto conservativa dal punto di vista del design, per cui ci potrebbe esserci del vero in queste immagini; d’altra parte, molti degli elementi hanno una disposizione identica a quella di PS4, come le ventole laterali, i pulsanti Power e Disc/Eject, oltre all’ingresso per i DVD Blue Ray.

Vista dall’alto, la PS5 assume un’altra forma, come se due parallelogrammi fossero sovrapposti, speculari l’uno rispetto all’altro. Vista così, da questa angolazione, il design sembra avere senso, con i pulsanti e il logo PS5 posti nella parte visibile. A “corroborare” questi schemi, che lo ricordiamo sembrano essere in tutto e per tutto simili a quelli utilizzati per le relazioni tecniche durante l’approvazione di un brevetto, ci sarebbe un’altra immagine che mostrerebbe il design della prossima PlayStation 5.

Purtroppo è in’immagine molto sfocata e di basa qualità, che non consente di concludere nulla; potrebbe essere un mock-up, oppure un falso realizzato ad-hoc, nessuno può dirlo con certezza. Noi dello staff di Tuttotech.net continueremo a riportare notizie riguardanti PlayStation 5 e il suo prossimo design, ma per il momento la parola passa a voi: cosa ne pensate di questo ipotetico design? Secondo voi la PS5 sarà proprio così? Fateci sapere la vostra opinione nel box dei commenti.