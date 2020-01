Una nuova Nintendo Switch arriverà sul mercato nel corso del 2020? Affatto, secondo il presidente della casa nipponica Shuntaro Furukawa, che smorza gli animi di chi si aspettava una sorta di versione “Pro” nel breve periodo.

Niente Nintendo Switch “Pro” nel 2020

Alcune indiscrezioni suggerivano il possibile arrivo durante il 2020 di una versione “Pro” di Nintendo Switch, più potente del modello attualmente in commercio (anche se i dettagli latitano). La console sta macinando ottimi numeri, ma è innegabile che dal punto di vista della potenza pura potrebbe aver bisogno di qualche “cavallo” in più per migliorarsi.

Il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha però smentito questa ipotesi, sostenendolo chiaramente nel suo comunicato:

“non abbiamo in programma di lanciare un nuovo modello Nintendo Switch durante il 2020“.

Furukawa ha inoltre dichiarato che è importante continuare a espandere la base installata dei sistemi Nintendo Switch, che già in questo momento ha raggiunto numeri decisamente importanti.

La dichiarazione del presidente Nintendo sembrerebbe dunque chiudere la questione riguardante una nuova Nintendo Switch nel 2020, ma ovviamente non sappiamo cosa accadrà gli anni successivi. Una versione più potente potrebbe comunque arrivare il prossimo anno.

