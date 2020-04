Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite sono ormai riconosciute come le console portatili più apprezzate dagli utenti. Ma, nonostante la cura maniacale dei dettagli, del gameplay, dell’esperienza utente e del grande parco di titoli presenti sullo store, sin dal suo arrivo è stata priva di una funzione estremamente richiesta dagli utenti di tutto il mondo: spostare i giochi sulla SD esterna.

Spostare giochi sulla SD esterna

In queste ore, grazie all’aggiornamento di sistema alla versione 10.0.0, il sogno di molti si tramuta in realtà. Tutti gli utenti su Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite potranno finalmente spostare i giochi nella memoria SD esterna. Infatti, come si evince dalla nota ufficiale, “gli utenti possono ora trasferire software scaricabile, DLC e dati dalla memoria di sistema su un scheda SD e vice versa“.

Questo però non è valido per i salvataggi ed altri dati, perciò tenete bene a mente questo limite nel caso in cui stareste pensando di spostare un gioco sulla memoria esterna. L’aggiornamento software abilita anche il mapping dei controller e degli stick analogici per Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Pro Controller e aggiunge anche 6 nuove icone di Animal Crossing: New Horizon da utilizzare come immagine del proprio profilo.

La console dovrebbe iniziare a scaricare automaticamente l’aggiornamento di sistema una volta connessa alla rete; in caso contrario potete scaricarlo manualmente per godere immediatamente delle novità appena viste.