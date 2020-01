Il nuovo anno ha in serbo tanti titoli per Nintendo Switch, e abbiamo pensato di raccogliere in una sola lista tutti i giochi che verranno rilasciati nei prossimi giorni per la fortunata console di Nintendo.

Grazie ad iniziative come Nintendo Switch Online e i giochi classici SNES/NES messi a disposizione per chi usufruisce dell’abbonamento, Nintendo sta attraversando un periodo florido, per cui è naturale assecondare il trend positivo con una carrellata di nuovi titoli in arrivo per la console portatile dell’azienda, a cui da pochi mesi si è affiancato il modello Lite, destinato ad essere utilizzata esclusivamente in mobilità.

I migliori giochi Nintendo Switch di Gennaio 2020

Brain Training

In arrivo il 3 Gennaio, preparatevi ad allenare il vostro cervello con un mix di esercizi nuovi e classici. A 13 danni dal debutto sulla console portatile Nintendo DS, Brain Training ritorna per allenare il vostro cervello: magari un proposito per il nuovo anno potrebbe essere quello di allenare la mente, oltre che il corpo!

L’hardware Nintendo Switch si presta ottimamente alle nuove tipologie di esercizi che vi aiutano a sviluppare e migliorare la coordinazione mente-corpo, la memoria visiva, la capacità di far di conto e l’orecchio musicale.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Stelle nascenti del palcoscenico e del piccolo schermo si alleano con i leggendari guerrieri del mondo di Fire Emblem in Tokyo Mirage Sessions #FE Encore per combattere un’invasione interdimensionale. Shin Megami Tensei e Fire Emblem si fondono in questo jRPG che vi vede come gli unici in grado di salvare Tokyo, senza tralasciare la carriera musicale: prove e concerti sono all’ordine del giorno, ma anche la caccia ai Mirage, esseri mostruosi che si nutrono delle emozioni umane e rapiscono gli abitanti della capitale Giapponese.

Sta a voi trovare il giusto equilibrio tra lotta e carriera: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore è in uscita il 17 Gennaio.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Se avete apprezzato gli altri capitoli della saga Oddworld, dimenticatevi tutto: Stranger’s Wrath ci catapulta subito al centro dell’azione, senza troppi preamboli narrativi. È la storia dello “Straniero”, uno spietato cacciatore di taglie che si ritrova alla frontiera: quale modo migliore per arricchirsi se non andare a caccia dei più terribili criminali che popolano le lande desolate?

In realtà la semplice trama iniziale si arricchisce di elementi complessi man mano che si procede nella storia, svelando anche i veri motivi della presenza dello Straniero e delle motivazioni che lo spingono a combattere.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD gode di comparto audio e sonoro migliorato rispetto all’edizione originale, e uscirà per Nintendo Switch il 23 Gennaio.

Warhammer 40.000: Space Wolf

Titolo imperdibile per i fan dell’universo Warhammer, grazie anche al sapiente mix di meccaniche appartenenti al genere dei giochi di carte e dello strategico a turni che contraddistingue questa produzione.

Equipaggiamento, poteri e abilità sono tutti collegati alla quantità e qualità delle carte che possediamo, le quali possono essere migliorate tramite upgrade. I giocatori possono creare i propri mazzi di carte personalizzati, così da mettere in campo un proprio style di gioco unico. Il titolo è stato rilasciato per iOS nel 2014, a cui poi è seguita la versione Android e infine quella PC, arrivata su Steam in Early Access nel Febbraio del 2017.

Sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 23 Gennaio.

Altri giochi Nintendo Switch che verranno rilasciati questo mese

Link-a-Pix Deluxe – Gennaio 2

Blackmoor 2 – Gennaio 6

Ultimate Racing 2D – Gennaio 6

Invisible Fist – Gennaio 6

140 – Gennaio 9

THOTH – Gennaio 9

Aborigenus – Gennaio 10

Technosphere – Gennaio 10

Drunk-Fu: Wasted Masters – Gennaio 10

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX – Gennaio 14

Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX – Gennaio 14

Atelier Ayesha: The Alchemist of the Dusk DX – Gennaio 14

Super Mega Space Blaster Special Turbo – Gennaio 14

Sorry, James – Gennaio 16

Maitetsu:Pure Station – Gennaio 16

Super Crush KO – Gennaio 16

SELF – Gennaio 16

Psykyo Shooting Stars ALPHA: Limited Edition – Gennaio 21

It came from space and ate our brains – Gennaio 28

Prision Princess – Gennaio 30

Never Again – Gennaio 30

Sisters Royale: Five Sisters Under Fire – Gennaio 30

HYPERCHARGE Unboxed – Gennaio 31

Willy Jetman: Astromonkey’s Revenge – Gennaio 31

Questo mese di Gennaio inizia davvero nel modo giusto, grazie ad una serie di titoli davvero interessanti, ed adatti un po’ a tutti i gusti. Per pre-ordinare i giochi vi basta andare sul sito ufficiale di Nintendo, a questo indirizzo.