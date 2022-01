Il mercato dei notebook è cambiato, i produttori stanno lentamente abbandonando la fascia bassa del mercato per concentrarsi a vendere notebook sempre più costosi. Qualche buona alternativa in fascia bassa c’è e ogni mese la segnaliamo nella nostra guida ai migliori notebook. In tantissimi però si affidano alle soluzioni low cost cinesi, non tutte sono realmente convenenti, per questo vi parliamo del BMAX X14 Pro con processore AMD Ryzen 5.

BMAX X14 Pro design

Il BMAX X14 Pro è un notebook sobrio, il logo del brand un po’ meno. Il corpo è metà in alluminio con finitura satinata e metà in plastica, la parte superiore è quella in alluminio ed è un bene, protegge il display e non si flette. Il BMAX X14 Pro non bada a fronzoli, ha due porte USB-A 3.0, una HDMI, il comodo jack audio da 3,5 mm ed anche uno piccolo ingresso per MicroSD che il suo pubblico di riferimento adorerà. Peccato per l’assenza di una USB-C.

La costruzione interna è ordinata, semplicissimo aprirlo ed accedere alla componentistica ma in realtà non c’è bisogno di farlo perché c’è uno sportellino esterno per sostituire il modulo SSD M.2, tutto il resto non si può aggiornare. Il sistema di dissipazione è affidato a due heatpipe, singolo radiatore e singola ventola. Un sistema semplice ed efficace, quanto basta per coprire le richieste di un Ryzen 5. La webcam è solo da un singolo Megapixel, il microfono integrato non è di qualità e non c’è un sensore di impronte digitali per Windows Hello, un peccato.

BMAX X14 Pro tastiera e trackpad

La tastiera e il trackpad sono due elementi ancor più sacrificati per contenere i costi. La tastiera in particolare è solo ok. La corsa dei tasti è breve, il rimbalzo è discreto ma c’è bisogno di andare in maniera decisa sui keycaps e quando lo si fa il sound non è tra i migliori. Anche il grip sul keycaps non è il massimo, la plastica utilizzata non è delle migliori. Fortunatamente c’è la retroilluminazione ma la cosa peggiore della tastiera è il feedback della barra spaziatrice, ancora un peccato.

Il trackpad è di buone dimensioni ma è anche peggio della tastiera. In termini di precisione non ci siamo proprio, è sempre consigliato utilizzare un mouse. Per chi non pretende molto potrebbe anche andar bene ma non è il caso di valutarlo sufficientemente.

BMAX X14 Pro display e audio

Il pannello è un IPS da 14″ con risoluzione FullHD e finitura opaca. La risoluzione è “solo” Full HD 1920 x 1080 pixel ed è una buonissima notizia per la gestione dell’autonomia di questo notebook, una risoluzione maggiore avrebbe creato molti più problemi che reali benefici oltre ad alzare potenzialmente il prezzo del device.

Il display di BMAX X14 Pro è comunque piacevole, ha una riproduzione dei colori abbastanza vivace. La luminosità massima non è altissima ma in ambienti chiusi non è un problema, il trattamento opaco consente di evitare molti riflessi. Potrebbe anche essere una buona macchina multimediale se non fosse che gli speaker di sistema sono veramente scarsi in termini di qualità. Il volume c’è ma l’audio sembra provenire dai meandri più cupi della scocca.

BMAX X14 Pro scheda tecnica

La differenza tra questo BMAX X14 Pro e gli altri notebook economici cinesi è la presenza del processore AMD Ryzen 5, decisamente diverso rispetto ai Celeron di Intel che solitamente si trovano in questa categoria di prodotto. Esattamente è il Ryzen 5 3450U, un 4 Core 8 Thread, anche in questo caso, è difficilissimo trovare 8 Thread in questa fascia di prezzo, il clock di base è di 2.1 GHz mentre in max boost arriva a ben 3.5 GHz, il TDP varia tra i 12 e i 35 W, infine il processo produttivo è a 12 nm. Ecco le specifiche tecniche di BMAX X14 Pro:

Processore AMD Ryzen 5 3450U

8 GB RAM DDR4

512 GB SSD

Display 14″, 1920×1080 pixel

Webcam 1 Megapixel

2 USB-A 3.0

1 HDMI

Jack audio 3,5 mm

MicroSD

Batteria 57 Wh

BMAX X14 Pro prestazioni

Nell’utilizzo quotidiano di tutti i giorni questo Ryzen 5 rende questo BMAX X14 Pro sicuramente più piacevole da utilizzare rispetto ad altre soluzioni economiche. C’è più reattività, meno tempi di attesa e una piacevolezza generale da vera macchina entry level valida. Il quantitativo di RAM è giusto, sono 8 GB ma vengono sfruttati bene dal processore Ryzen, il modulo SSD M.2 è solo un SATA ma è sufficientemente valido per muoversi rapidamente nel sistema, infine il sistema di dissipazione è valido per le attività quotidiane.

Questa macchina si può mettere anche sotto stress toccando i 22 W e quando lo si fa risponde bene, le temperature non arrivano a 69° mentre invece la ventolina si fa sentire e da un po’ fastidio. Quindi per un tipo di utilizzo basico, che è quello nelle corde di una macchina del genere, si è assolutamente coperti, questo notebook fa girare molto bene Windows 10 ed è già pronto per l’aggiornamento a Windows 11.

In generale si presta molto a studenti, a chi deve fare tanto lavoro attraverso Chrome, scrittura di documenti e tutte le altre operazioni di lavoro ordinario che non richiede chissà che potenza di calcolo. Per dare un paragone delle prestazioni in ambiti un po’ più impegnativi, abbiamo confrontato velocemente questo BMAX X14 Pro con un ASUS Vivobook con Intel core i7 di undicesima generazione, uno dei notebook che solitamente si trovano spesso in offerta e che generalmente chi non si informa molto, lo compra e lo utilizza così com’è senza pensarci troppo.

Previous Next Fullscreen

Osservando i dati dei benchmark come Cinebench, Geekbench, Blender o anche dal test pratico di Handbreak, in fondo i numeri non sono troppo distanti tra di loro. Attenzione però sono ancora due macchine imparagonabili ma è interessante valutare il distacco numerico in termini di prestazioni in modo da avere un’idea di quanto si può fare con un notebook del genere. Ed incredibilmente qualche momento di svago può essere preso anche nel gaming con un CSGO che porta a casa almeno una 40 fps fino ad un massimo di 70 fps. Anche altri titoli leggeri possono essere giocati grazie alla onesta Radeon Vega 8 che non ha mai tradito le aspettative. Ovviamente si parla sempre di gaming basico, in FHD a dettagli ultra bassi, impossibile giocare ai Tripla A.

BMAX X14 Pro autonomia

La capacità della batteria è da 57 Wh e la durata della batteria è solo ok. In particolare con una luminosità del 70% ed un volume audio impostato al 60% il BMAX X14 Pro raggiunge questi risultati di autonomia reale:

Riproduzione streaming 4K Amazon Prime Video: 6 ore circa

Lavoro in Chrome 5 tab + YouTube in background: 5 ore e 30 minuti ore circa

Utilizzo Photoshop: 5 ore circa

Utilizzo offline con Word: 6 ore e 30 minuti

Utilizzo gaming: 1 ora

BMAX X14 Pro conclusioni

Qualcuno potrebbe pensare che solo il processore si salva di questo BMAX X14 Pro e invece no, anche il prezzo. Si tratta di un notebook che di listino supera i 500 Euro ma su Banggood è già in offerta a 450 Euro e se questo prezzo non dovesse bastare grazie al nostro codice sconto esclusivo il prezzo di questo BMAX X14 Pro cala a ben 425 Euro. Il codice sconto da utilizzare è: BGTuttoTech1.

BMAX X14 Pro a 425 Euro su Banggood con codice sconto BGTuttoTech1

A quel prezzo questo notebook economico può essere una buonissima soluzione per tutti gli studenti, per chi ha bisogno di un portatile da battaglia oppure per chi vuole semplicemente spendere poco ma senza rinunciare a troppo, in particolare sotto il punto di vista delle prestazioni. Solitamente è impossibile trovare un AMD Ryzen 5 in questa tipologia di prodotti.