Una piccola svolta che mira a donare una ventata di freschezza al look di Windows. È questo ciò che vede Microsoft guardando al futuro di Windows 10, un futuro che appare già piuttosto alla portata con le nuove icone fedeli ai principi del Fluent Design di Microsoft, annunciate a dicembre 2019 e che adesso divengono disponibili per i tester Fast Ring di Windows 10.

Le prime icone a debuttare riguardano le app Calcolatrice, Groove Musica, Mail, Voice Recorder, Alarms & Clock, Movies & TV e Calendar, con diverse altre pronte ad accodarsi nel giro di poco. Anche per gli utenti “standard” di Windows 10, grazie alla Release Preview che annuncia come le prime icone ad arrivare a breve per tutti saranno quelle di Mail e Calendar.

Le nuove icone in Fluent Design saranno tutte integrate all’interno di Windows 10X, la variante del sistema operativo pensata per i dispositivi dual-screen, ma finiranno anche a bordo di Windows 10 per PC e computer portatili.

A Redmond recentemente hanno pure rivisto icone e design della suite Microsoft Office, con il Fluent Design che è finito anche sulle rispettive versioni mobile. È di vostro gradimento il nuovo filone stilistico imboccato da Microsoft? Fateci sapere la vostra nei commenti.