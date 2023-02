MSI si piazza al primo posto per il rilascio dei nuovi notebook gaming con Intel Core di tredicesima generazione ed in particolare delle nuove NVIDIA GeForce RTX 4000. Si tratta di una generazione di prodotti tanto attesa quanto interessante, il boost generazionale dato dalla nuova architettura Ada Lovelace di NVIDIA in combinazione alle ottime capacità di dissipazione dei notebook MSI potrà fare la differenza non solo in gaming ma anche in produttività.

Notebook MSI con RTX 4000: ecco cosa cambia

Si passa da Ampere delle 3000 alla nuova architettura Ada Lovelace per le RTX 4000, il nome è un tributo alla prima programmatrice della storia. Tra le altre cose Lovelace è stata una delle prime menti a intuire che le macchine potevano andare oltre i numeri e si potevano spinge all’elaborazione di qualsiasi cosa, immagini, musica e testo.

Il processo produttivo 4N di TMSC per le RTX 4000 inserite nei notebook MSI permetterà di dare una bella sforbiciata ai consumi e alle temperature mantenendo sempre alto il livello di prestazioni. La linea è completissima con anche l’esclusiva RTX 4090 che per la prima volta viene proposta anche su notebook. In ogni caso, per fare ordine, i notebook MSI avranno tutte le migliori tecnologie NVIDIA con RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060 ed anche RTX 4050. Chiaramente nelle nuove RTX ci sono sempre gli RT Core che passano alla terza generazione, i Tensor Core invece sono di quarta generazione, presente il nuovo DLSS 3 con Frame Generator che farà la differenza su notebook.

Non solo GPU ma anche la CPU dei nuovi notebook MSI ha fatto un salto generazionale enorme con l’adozione della tredicesima generazione dei processori Intel basati su un numero enorme di Core (P core e E core) e Thread. Non solo, alcuni dei notebook MSI gaming integrano anche la dodicesima generazione di processori Intel che è molto simile all’ultima disponibile ma costa molto meno e permette di tenere i prezzi più bassi per le configurazioni con RTX 4000.

Notebook Gaming MSI Next Gen: le linee più potenti

Ci sarà presto una vera e propria ondata di notebook gaming MSI Next Gen e si troveranno configurazioni e linee di prodotto per tutti i gusti, sia per chi vuole il massimo ottenibile e sia per chi cerca il miglior notebook per rapporto prezzo-prestazioni. Abbiamo selezionato alcuni modelli che vale la pena approfondire perché offrono delle vere e proprie esclusive sul mercato.

MSI Titan GT77HX

MSI Titan GT77HX è il notebook da gaming più potente in assoluto sul mercato ma definirlo solo da gaming è riduttivo, è un vero e proprio desktop replacement in grado di battere tantissime PC Build in termini di potenza bruta.

Si parte con CPU Intel di fascia premium Intel Core i9-13980HX con ben 24 Core e 32 Thread max Boost 5.6 GHz per spingere al meglio la scheda grafica più potente in circolazione la NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 GB GDDR6). Utilizzando la tecnologia OverBoost Ultra del produttore taiwanese, il Titan GT77HX raggiungerà i 250 W di potenza combinata erogata a CPU e GPU. Un vero mostro di potenza, dissipato dal nuovo sistema di dissipazione Cooler Boost Titan necessario per raggiungere queste vette di prestazioni. Presente anche il MUX Switch per non perdere nemmeno un briciolo di prestazioni ed ovviamente è già tutto pronto per DLSS 3 e Frame Generator.

Alla stregua di un PC Desktop, il notebook ospita ben 4 slot per memorie RAM DDR5 con capacità complessiva di 128 GB e velocità di trasferimento altissima. Inoltre, sono presenti 4 slot per SSD M.2 (di cui uno PCIe Gen5 con velocità semplicemente assurde), in parole povere è come avere un PC custom sempre con sé.

MSI Titan GT77HX offre un ampio display da 17,3 pollici Mini LED con risoluzione 4K e refresh rate a 144 Hz e copertura del 100% dello spazio di colore DCI-P3. Un pannello perfetto per creare contenuti e giocare al massimo della qualità, con delle specifiche del genere non si poteva puntare a nulla di meno e con la tecnologia Mini LED anche guardare un film o una serie sarà decisamente un’esperienza di livello.

Infine ci sono tutte le classiche chicche personalizzabili dei notebook MSI tra cui la striscia LED RGB con supporto Mystic Light, una tastiera meccanica RGB con switch Cherry MX Ultra Low realizzata da SteelSeries, riconoscimento 3D Windows Hello con anche uno switch fisico per la privacy, tantissime porte a disposizione ed anche la batteria più grande da inserire in un portatile 99 Wh. Meglio di così non si può, MSI Titan GT77HX è il top sul mercato.

MSI Raider GE68HX

Dal Titan GT77HX che è dominante in ogni aspetto e appetibile anche per i professionisti si passa alla macchina che da anni gli appassionati del gaming utilizzano per le loro sfide, il MSI Raider GE68HX. L’esperienza di gioco Tripla A in Ray Tracing a dettagli massimi con una GeForce RTX 4080 di un MSI Raider GE68HX è assolutamente una delle migliori sul mercato.

MSI Raider GE68HX è un vero notebook da gaming ma con un design molto ricercato e totalmente rivisto rispetto alla precedente generazione. Il processore Intel Core i9 13950HX di tredicesima generazione con ovviamente il supporto alle RAM DDR5 in dual channel. La scheda grafica GeForce RTX 4080 di NVIDIA con RT core di terza generazione, Tensor core di quarta generazione con pieno supporto al DLSS 3 e Frame Generator che su un notebook da gaming è il meglio desiderabile per massimizzare le prestazioni.

Il display ad alto refresh rate è il punto di forza per giocare alla grande a disposizione con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, anche la sezione audio è curatissima grazie alla presenza di Hi-Res audio con ben 6 speaker. Basteranno 2 minuti davanti ad un titolo tripla A con RTX On per capire che il fotorealismo è quello che cambia il modo di vivere i giochi del futuro.

Tutta questa potenza hardware va anche tenuta a bada con il suo complesso sistema di dissipazione Cooler Boost 5 è capace di generare tantissimi fps senza avere drop di prestazioni, MSI Raider GE68HX ha sempre la tecnologia OverBoost Ultra, c’è sempre il supporto al MUX Switch e tutte le personalizzazioni dei migliori notebook MSI l’iconica striscia LED con Mystic Light, tante porte, tastiera al vertice della categoria e tutto ciò che si possa desiderare da una macchina flagship.

MSI Stealth 16 e Stealth 14 Studio

MSI Stealth 16 e Stealth 14Studio sono due notebook della nuova linea Studio con delle leggere differenze nelle loro configurazioni ma con le stesse ambizioni da flagship. Entrambi i notebook hanno un look curato, fresco e piacevole, sono il giusto mix tra una macchina da creator e una da gaming.

Effettivamente la parola Studio li identifica proprio bene, sono delle macchine Pro perfette per chi deve lavorare, creare contenuti o anche studiare. Hanno delle configurazioni hardware equilibrato ed aggiornate alle ultime tecnologie. MSI Stealth 16 Studio ha il processore fino a Intel Core i9 13900H, fino a 64 GB di RAM DDR5 e scheda video fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 con DLSS 3 e Frame Generator. Il display è da 16″ in 16:10 con risoluzione UHD+ e 120 Hz di refresh rate. Batteria enorme da 99 Wh per un portatile a cui non manca nulla.

MSI Stealth 14 Studio essendo più compatto e con un design ancora più estremo con dissipazione assicurata da una Vapor Chamber, si potrebbe erroneamente pensare che sia molto meno spinto rispetto al fratello maggiore da 16″. In realtà MSI Stealth 14 Studio offre sempre un Intel Core i7 13700H bello potente con la scheda video dedicata GeForce RTX 4070 (configurabile anche con RTX 4060). Il display è da 14″ con risoluzione QHD+ in 16:10 con refresh rate da 240 Hz, una bomba per tutti quelli che vogliono giocare su un 14″. la batetria è da 72 Wh, molto grande per le dimensioni di questo portatile.

Sono notebook assolutamente in grado di gestire tutti i programmi di editing più pesanti con RTX 4070 di NVIDIA a dare un grande contributo con RT Core e Tensor Core. Gli RT Core di terza generazione sono il massimo per tutti i lavori dove il tempo di rendering è fondamentale ma non solo, possono occuparsi anche di elaborazioni in tempo reale e di gestire tutti i calcoli in ray tracing, una delle operazioni più complesse da gestire per chi crea in 3D. I Tensor Core di quarta generazione sono in grado di accelerare in maniera intelligente parecchie operazioni, per maniera intelligente si intende proprio AI, Intelligenza Artificiale che si occupa delle operazioni di calcoli in 3D, dei video e anche del campo audio.

I creator video potranno sfruttare MSI Stealth 16 e Stealth 14 Studio per massimizzare Adobe Premiere Pro e After Effects con il rendering CUDA che velocizza di tantissimo l’esportazione dei video e la gestione degli effetti. Non dovrebbe essere una novità ma è bene sottolineare che proprio per chi fa animazione 3D, non c’è niente di meglio di una GeForce RTX su un notebook. NVIDIA è leader di questo settore da anni ed ha praticamente qualsiasi tipo di ottimizzazione con tutti i software più diffusi sul mercato come TwinMotion, V-Ray, Unity, Cinema 4D, Arnold, Adobe Designer, Painter e Sampler.

MSI Cyborg 15

MSI Cyborg 15 è un notebook gaming tutto nuovo, pensato da zero. Il suo design è unico sul mercato con l’utilizzo si una scocca semi trasparente che lascia intravedere tutte le componenti interne, un design per nerd ma non solo. Il suo look cyberpunk però non deve distrarre nessuno, anche mSI Cyborg 15 nonostante non sia una macchina dal prezzo alle stelle, è molto potente.

MSI ha lavorato benissimo per trovare il miglior compromesso per avere delle specifiche tecniche aggiornate con anche l’esclusività delle GeForce RTX 4000 in una linea di prodotto più mainstream. Il processore è un Intel Core i7 di dodicesima generazione, è un Core i7 12650H, quindi di fascia H e molto potente per produttività e gaming. La scheda video è la GeForce RTX 4050, la entry level delle RTX 4000 ma con le stesse identiche tecnologie delle fasce superiori quindi con supporto a ray tracing, DLSS 3 e Frame Generator che su un portatile dal prezzo più contenuto fanno sicuramente la differenza per tirare fuori ogni singolo frame dalla base hardware.

Il display resta di livello per il gaming ed è adeguato alla potenza hardware disponibile, si tratta di un 15,6″ con risoluzione FullHD e 144 Hz di refresh rate per rendere giocare ad ogni titolo disponibile con il massimo della fluidità. Nessuna rinuncia sul numero di porte, zero compromessi anche per l’audio stereo e anche per la tastiera personalizzata dal brand. MSI Cyborg 15 sarà il notebook che andrà per la maggiore in questo 2023, è perfetto per chi vuole contenere la spesa senza rinunciare alla potenza.

Notebook Gaming MSI Next Gen: sul campo saranno ancora meglio

La nuova gamma di notebook gaming MSI per il 2023 ha delle specifiche sulla carta impressionanti e nelle prove sul campo saranno ancora meglio. A breve avremo l’opportunità di testare i modelli più interessanti sia per tecnologie che per rapporto qualità-prezzo ed avendo già provato Intel di tredicesima generazione e RTX 4000 nelle loro forme Desktop, sappiamo già a cosa andiamo incontro, questi notebook MSI avranno un boost di prestazioni ed efficienza notevole.

In tanti ci scrivete per l’acquisto di una nuova macchina di fascia alta per lavorare, ecco nonostante questi notebook MSI siano pensati per il gaming sono anche delle workstation senza pari. Le nuove RTX 4000 hanno delle prestazioni nel campo 3D impareggiabili, sono utilissime ance per chi lavora nel mondo AI, nella creazione di contenuti, per chi fa streaming grazie al supporto AV1 e così via.

Indipendentemente da chi cerca un nuovo notebook gaming o chi cerca una macchina da lavoro, vale la pena attendere qualche giorno in più per l’arrivo della Next Gen dei notebook MSI. Alcuni modelli sono già in preordine su Amazon Italia seguendo i link segnalati poco su, altri arriveranno verso la fine del mese ma di una cosa siamo certi, questi notebook MSI faranno parlare molto di sé.

Il brand ha rinnovato tutta la gamma, non ha solo aggiornato le schede tecniche alle nuove tecnologie, ha ridisegnato i prodotti, ripensato i sistemi di dissipazione ed ha fornito per tutti i modelli opzioni di display adeguate alle nuove vette di prestazioni. Anche se tutti sognano il Titan GT77HX con RTX 4090 ed è quello che è già nella lista dei desideri di tanti appassionati, Raider GE68HX è assolutamente un missile con un prezzo già più abbordabile per il consumatore più attento, i nuovi Stealth 16 e 14 Studio sono super interessanti ma probabilmente le prestazioni in relazione al prezzo del Cyborg 15 lo faranno diventare molto popolare.