Quando siamo di fronte alla scelta di un nuovo processore per il nostro computer, che sia da gaming o per lavoro poco importa, la scelta che possiamo fare al momento è quasi obbligata: AMD o Intel. Chi preferisce il team rosso rispetto al team blue, per simpatie o semplicemente per questioni legate alle tecnologie proprietarie dell’uno o dell’altro brand, deve sempre tenere presenti le caratteristiche tecniche generali e soprattutto le differenze tra questi due brand in fatto di CPU desktop, soprattutto vista l’ampia scelta che ci pone attualmente il mercato tra prodotti meno recenti e di ultima generazione. In questa guida cercheremo di darvi qualche suggerimento sulle migliori CPU AMD attualmente disponibili, da valutare soprattutto se siete in procinto di un aggiornamento o più semplicemente state assemblando una nuova build da zero.

Caratteristiche dei processori AMD

Prendendo quindi in esame il mercato consumer desktop, senza andare troppo indietro su prodotti oramai superati, possiamo dire senza problemi che a oggi AMD offre due opzioni principali per chi si accinge a mettere in piedi un PC desktop: AMD Ryzen 7000 su socket AM5 con RAM DDR5 o AMD Ryzen 5000/3000 su socket AM4 con RAM DDR4; questa precisazione è importante perché le due piattaforme sono del tutto incompatibili, con importanti differenze in termini di prestazioni e capacità I/O, ma anche con prezzi sensibilmente diversi.

La piattaforma AM4 è l’opzione da considerare per chi vuole contenere il budget, anche nel segmento di fascia medio-alta visto che vanta al suo interno CPU come i Ryzen 9 serie 5000 che possono spingersi sino a 16 core e 32 thread; degno di nota il Ryzen 7 5800X3D con tecnologia 3D V-Cache, un best-buy tra i gamer che, al pari degli altri modelli Ryzen 5000 e precedenti, va abbinato a schede madri AMD con socket AM4 e chipset della serie AMD 300, 400 e 500 (rigorosamente con memorie RAM DDR4).

Passando ai modelli Ryzen 7000 e quindi al più moderno socket AM5, AMD mette in campo il meglio della sua tecnologia grazie all’architettura Zen4 e al nodo produttivo TSMC a 5 nanometri. In questo caso l’utente dovrà mettere in campo una spesa leggermente superiore, non solo per eventuali schede madri AM5 con supporto esclusivo con memorie DDR5 e PCI-E 5.0, ma anche perché nella fascia bassa i modelli Ryzen 7000 latitano e non sembrano esserci molte novità in vista, almeno a breve termine. Come per i predecessori, i Ryzen 7000 brillano con i top di gamma della serie Ryzen 9, il tutto tenendo conto della recente aggiunta dei modelli con tecnologia 3D V-Cache e compatibilità con schede madri AMD AM5 (qui la nostra guida) basate su chipset della serie 600 (vedi X670 o B650 ad esempio).

Teniamo a precisare che la guida non è una lista dei migliori processori AMD presenti sul mercato ma una selezione accurata delle migliori, almeno in questo momento e secondo i nostri canoni. La selezione dei migliori processori è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molte di queste CPU sono state provate e si trovano nelle nostre macchine da lavoro.

Ultimo consiglio prima di entrare nel vivo della selezione della migliore CPU AMD è quello di valutare se acquistare da Amazon. La cura per il cliente di Amazon è unica, le spedizioni con Amazon Prime sono velocissime (qui puoi attivare una prova gratuita di Prime) ma la vera marcia in più è l’assistenza post vendita. Siamo sinceri, non molti produttori di CPU possono godere di un servizio post vendita soddisfacente, avere uno step di garanzia in più con Amazon è un gran bel vantaggio. Pensateci.

Migliori CPU AMD Fascia bassa

Nel segmento desktop di fascia bassa AMD non ha ancora proposte basate su architettura Zen4, motivo che ci spinge a ripiegare sui comunque ottimi Ryzen serie 5000 con socket AM4. Questa piattaforma offre un'ampia scelta per chi vuole assemblare un PC con un budget limitato, al tempo stesso senza rinunciare alle prestazioni e all'efficienza. Ricordiamo che i Ryzen 5000, ma anche serie 4.000 e 3.000, sono compatibili solo con schede madri socket AM4 e chipset serie AMD 300, 400 e 500, oltre che con memorie di tipo DDR4.

AMD Ryzen 5 5500

Il Ryzen 5 5500 è probabilmente il modello più conveniente nella fascia bassa della serie Ryzen 5000 con socket AM4. Vanta la stessa configurazione del fratello maggiore Ryzen 5 5600X, con 6 core e 12 thread, con una frequenza base di 3,6 GHz e Boost a 4,2 GHz. Il TDP è di soli 65 watt mentre lato RAM troviamo supporto DDR4.

AMD Ryzen 5 5600X

Il Ryzen 5 5600X di AMD è un buon processore sempre su socket AM4 e compatibile quindi solo con le vecchie motherboard AM4. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 7 nm Zen 3, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 3,7 GHz fino a 4.6 GHz in Max Boost Clock, supporto PCIe x16, RAM DDR4 a partire da 3200 MHz, il socket è per AM4, dissipatore ad aria incluso anche in questo modello della serie 5000. Ottimo processore anche per il gaming se abbinato ad una GPU esterna.

Migliori CPU AMD Fascia media

Nella fascia media la situazione è nettamente migliore e con i Ryzen 7000 AMD garantisce ottime opzioni sia per il gaming che per la produttività, il tutto ovviamente cercando di non esagerare troppo con i costi finali della piattaforma. Questo segmento di utenza, che possiamo definire predominante nel settore PC consumer, cerca di bilanciare il sistema sempre con un occhio di riguardo verso la scheda grafica, che sia NVIDIA o AMD poco importa.

AMD Ryzen 7 5800X3D

Il Ryzen 7 5800X3D è ancora tra i processori più convenienti per il gaming, soprattutto perché sfrutta ancora il vecchio ed economico socket AM4 con memorie DDR4. Le prestazioni di questo octa-core da 105 watt però non deludono e riescono a tenere testa anche alle CPU più recenti Intel e AMD, il tutto grazie alla tecnologia 3D V-Cache nonché alla frequenza Boost che tocca i 4,5 GHz.

AMD Ryzen 5 7600X

Il Ryzen 5 di AMD è uno dei processori di fascia media più apprezzati in assoluto. Dal punto di vista tecnico ha un processo produttivo a 5 nm, ha 6 core e 12 threads, la frequenza di base è di 4,7 GHz fino a 5.5 GHz in Max Boost Clock, RAM DDR5 fino a 5200 MHz, il socket è per AM5. Validissimo per build lavorative spinte, editing video e prestazioni alte in multitasking. Buon processore anche per il gaming se abbinato a una GPU esterna. Il miglior processore Ryzen, tra le migliori CPU AMD.

AMD Ryzen 7 7800X3D

Il Ryzen 7 7800XD è il nuovo punto di riferimento AMD per le CPU gaming di fascia medio-alta. Grazie alla tecnologia 3D V-Cache e alla configurazione 8 core/16 thread con frequenze Boost sino a 5 GHz riesce a garantire prestazioni al pari dei top di gamma in gaming, superandoli anche in diversi scenari. La tecnologia Zen4 a 5nm abbinata a un TDP da 120 watt lo rendono inoltre molto efficiente e facile da dissipare.

Migliori CPU AMD Fascia alta

Nella fascia alta del segmento CPU la battaglia si combatte tra gli Intel Core i9 e i Ryzen 9. AMD in questo caso punta su un'alta densità che sui modelli top tocca quota 16 core, sempre con supporto SMT e 32 thread logici. Se questo non bastasse, i top di gamma Ryzen 7000 basati su socket AM5 possono contare sul supporto per memorie DDR5 ad alta frequenza, nonché sull'implementazione della tecnologia proprietaria 3D V-Cache, il meglio anche quando parliamo di prestazioni nei giochi.

AMD Ryzen 9 7950X

Il Ryzen 9 7950X non è solo il miglior processore AMD ma è esagerato grazie ai 16 core e 32 threads, frequenza base di 4.5 GHz fino a 5.7 GHz, architettura Zen 4 a 5 nm, TPD da 170 W. Un processore in grado di fare la differenza in qualsiasi contesto di utilizzo, è il massimo desiderabile per ogni tipo di utente. Si tratta di un concentrato di tecnologia, costa tantissimo ma è il meglio che il mercato consumer possa offrire per un PC di alto profilo.

AMD Ryzen 9 7950X3D

Il meglio della tecnologia AMD per la versione con 3D V-Cache del suo Ryzen 9. Esattamente il Ryzen 9 7950X3D mantiene lo stesso core e thread counter del Ryzen 9 classico ma aggiunge la tecnologia 3D V-Cache che permette di esprimere il massimo potenziale possibile in gaming. Una tecnologia che in ambito ludico è assolutamente il massimo ma in ambito produttività non necessaria. Questo Ryzen 9 è la miglior cpu gaming.

Migliori CPU AMD in assoluto

Se non avete trovato il prodotto che cercavate in questa guida ai processori AMD, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori processori che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato delle CPU, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il processore si cui avevate puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Avete ancora dubbi, domande o indecisioni? In questo caso potete lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook e sul nostro canale Telegram delle offerte Offerte Tech, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarvi a scegliere il processore adatto alle vostre esigenze. Se invece siete alla ricerca di un consiglio rapido, netto e deciso, ecco le migliori CPU AMD in assoluto da prendere in considerazione a fine 2023: