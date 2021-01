Abbiamo già avuto modo di provare le prestazioni di un Intel Core di undicesima generazione, sempre su una macchina convertibile Asus e già lì aveva mostrato delle interessanti capacità. Intel durante il CES ha mostrato anche la versione ancora più potente dei processore Core 11gen, la versione destinata ai notebook premium e quelli gaming.

Nel 2021 però la nuovissima generazione Intel non sarà esclusiva solo di portatili premium o gaming ma ci saranno anche quelli pensati per la vita di tutti i giorni, quelli che non badano troppo all’estetica o ad una funzione in particolare. Sono quei portatili che ultimamente sono introvabili, quelli più cercati dai consumatori: i notebook per lo smart working, per lo studio, quelli pronti a fare il lavoro sporco. Uno di questi è il Vivobook S533 di Asus ed arriverà a breve sul mercato.

Asus Vivobook S5333, com’è fuori

Asus Vivobook S5333 è un notebook grandicello grazie al display da 15,6″ con risoluzione FullHD e tecnologia IPS, ha anche una bella tastiera full size con il tastierino numerico ed un trackpad non grandissimo ma con il sensore di impronte digitali integrato per lo sblocco sicuro tramite Windows Hello.

Esteticamente non è male, Asus azzarda con una colorazione audace con un verdino molto particolare, il richiamo al verde di ritrova anche sul tasto invio della tastiera ma in questo caso è un richiamo di verde acido. La costruzione è buona, tutto in alluminio solido e freddo quanto basta, non ci sono punti deboli nella struttura o scricchiolii vari. Gli speaker di sistema si trovano sul posteriore ma fortunatamente grazie ai piedini di rialzo, il suono non verrà ostacolato.

Buonissimo il set di porte che comprende un HDMI, tre USB full size, una USB-C, il jack audio ed udite udite, anche la presenza di un piccolo ingresso MicroSD. Peccato per la presenza di un connettore proprietario per la ricarica, sarebbe stato bello poter alimentare attraverso la porta USB-C.

Asus Vivobook S5333, com’è dentro

La reale novità di Asus Vivobook S5333 è il suo processore Intel Core i7-1165G7, un Tiger Lake, l’undicesima generazione appena presentata da Intel. Si tratta di un processore con 4 core e 8 thread, frequenza base di 2.8 GHz con un turno fino a 4.7 GHz (TDP 13 W, 10 nm). Importante sottolineare anche la presenza della nuova grafica integrata Intel Xe che dovrebbe avere prestazioni comparabili alla gamma MX di NVIDIA (tra le altre cose, quando arriverà sul mercato questo Asus Vivobook S5333 sarà disponibile anche con MX350 dedicata). Ecco le specifiche tecniche di Asus Vivobook S5333:

Processore Intel Core i7-1165G7 2.8 GHz – 4.7 GHz Max

Intel Xe

16 GB RAM

1 TB PCIe SSD M.2 NVMe

Display 15.6″ FHD

2 speakers

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

3 USB-A

1 USB-C

1 HDMI

1 MicroSD

1 Jack audio

Batteria 50 Wh

Asus Vivobook S5333 sotto il profilo delle prestazioni nude e crude fa bene, va detto senza se e senza ma. Non c’è ambito in cui questo notebook perda di piacevolezza nell’utilizzo, non c’è modo di metterlo realmente sotto stress se non con benchmark che rivelano la potenza della soluzione Tiger Lake Intel Core 11gen.

Un notebook adatto un po’ a tutto ed il merito è da attribuire sicuramente alla costruzione interna con un raffreddamento saggio che tiene sempre a bada le temperature e non fa sentire mai le ventole nelle operazioni più comuni. Una ventola, un radiatore ed un heat pipe permettono a questo Asus Vivobook S5333 di non superare mai 85° (la ventola si sente ma non da per nulla fastidio) ma se messo estremamente sotto sforzo c’è un discreto thermal throttling che non penalizza troppo le prestazioni ma c’è ed è da segnalare. Questo Core i7-1165G7 ha delle prestazioni in single core paurose, superiori anche a quelle dei Core di precedente generazione della serie H (quella ad alto TDP) con la differenza che qui il TDP si può spingere ad un massimo di 28 W. In operazioni single core, questa macchina riesce a dare il meglio, anche con un po’ di thermal throttling, anche con un TDP non elevato.

Asus Vivobook S5333 reggerà ogni carico ed in particolare andrà a mostrare i muscoli nelle operazioni single core. La grafica Intel Xe ha delle prestazioni comparabili alla serie di schede dedicate MX di NVIDIA ed effettivamente le prestazioni ci sono, si riesce a giocare in FullHD con i titoli meno complessi a dettagli bassi. Peccato che il numero di fps generati non sia sempre stabile ed è per questo motivo che Asus lancerà sul mercato questo Vivobook anche con una scheda grafica dedicata MX 350.

Asus Vivobook S5333 benchmark

In attesa del modello che verrà effettivamente venduto in Italia con la MX 350, ecco qualche benchmark di riferimento di questo notebook (sample pre produzione). Risultati molto interessanti che confermano le qualità di Asus Vivobook S5333. Ecco i risultati di 3DMark, PCMark, CrystalDiskMark, Cinebench, Blender e Geekbench:

Asus Vivobook S5333 conclusioni

Il 2021 porterà la potenza dei nuovi processori Intel Core di undicesima generazione anche nelle macchine sotto i 1000 euro, come questo Asus Vivobook S5333. Questa è una gran bella notizia perché Intel sta lavorando davvero bene con la sua undicesima generazione e permetterà ai consumatori, che non hanno enormi aspettative per un portatile sotto i 1000 euro, di poter sperimentare una maggior reattività e capacità di calcolo.

Reattività e potenza non relegata solo ai benchmark, chi si poterà a casa un notebook di fascia media con un Intel Core di undicesima generazione sarà in grado di richiedere molto di più dal suo portatile, sarà in grado di sperimentare liberamente anche con le applicazioni più impegnative, quelle che magari richiedono risorse maggiori e che possono essere gestite discretamente dal Core 11gen con grafica integrata Intel Xe.

Asus Vivobook S5333, dopo prime e non definitive prove, potrebbe essere una buona macchina tuttofare. Pensata per chi non vuole spendere troppo o per chi è sempre alla ricerca di un portatile in promozione, ha tutte le caratteristiche per fare bene il suo lavoro in relazione al prezzo con il grande plus di poter vantare di prestazioni più che interessanti grazie ai nuovi processori Intel di undicesima generazione. Ad onor del vero, la macchina che sta per arriverà in Italia vanterà anche una scheda video dedicata MX 350 di NVIDIA, Vivobook S5333 se piazzato al prezzo giusto potrebbe dire la sua.

