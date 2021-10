La nuova generazione di Apple Silicon è arrivata ed è installata in una macchina tutta nuova come il MacBook Pro da 14″ con il soc M1 Pro. Si tratta di un notebook costoso ma curato fin nei minimi particolari. Ci son tantissime cose da dire, una marea di informazioni da raccogliere dai vari test, per ora ecco una piccola anteprima in attesa della recensione completa.

Apple MacBook Pro 14″ M1 Pro design

Il nuovo MacBook Pro 14″ ha un design che ricorda un po’ il passato di Apple e va bene così. In fondo lo spessore maggiore è dovuto alla presenza di un numero maggiore di porte a disposizione: tre Thunderbolt 4, HDMI, lettore SD, jack audio e MagSafe. Non si vedevano così tante porte su un MacBook da tempo, ottimo lavoro Apple.

Nessun cambio di filosofia per l’aggiornabilità delle componenti. Sotto la scocca è tutto saldato, SSD compresa. Il sistema di dissipazione è stato rivisto, ora ci sono due radiatori, due ventole e una singola grande heat pipe per dissipare il Silicon M1 Pro. Ci sono tante inserzioni per l’ingresso di aria fresca, peccato che non ci sia un filtro antipolvere, dentro il MacBook presto regnerà sovrana.

Apple MacBook Pro 14″ M1 Pro tastiera e trackpad

Scompare la tanto odiata TouchBar, tornano i tasti fisici e ritornano con stile. Il nuovo MacBook Pro 14″ ha una tastiera total black rivista e corretta. Il sound è più chiuso, la corsa è leggermente migliorata ma la sostanza non cambia, la tastiera dei MacBook è sempre di altissimo livello. Stessa cosa anche per il trackpad che ha un sound leggermente più corpo e una precisione da cecchino.

Apple MacBook Pro 14″ M1 Pro display e audio

Il nuovo display Liquid Retina XDR da 14.2” è un vero piacere da osservare, ha una risoluzione elevatissima di 3024×1964 pixel, un rapporto di forma comodissimo e il Pro Motion a 120 Hz che fa la differenza. Dalle primissime impressioni è veramente un “faro” quando si osservano contenuti HDR con una luminosità di picco di 1600 nit, c’è una grandissima differenza rispetto al MacBook Pro M1 IPS. Con il supporto dei 6 speaker altrettanto pazzeschi ed un contrasto elevatissimo derivato dal Mini LED, questo MacBook Pro 14″ è un piccolo cinema portatile.

Qualche primissimo appunto. La webcam è finalmente in 1080p ma è incastonata nel tanto odiato notch che al momento non da fastidio con le app proprietarie di Apple, vedremo con quelle di terze parti. Secondo appunto, il display Mini LED di iPad Pro M1 soffriva di bleeding, questo al momento pare soffrirne meno ma c’è ancora tanto da indagare.

Apple MacBook Pro 14″ M1 Pro utilizzo

Il modello di MacBook Pro 14″ in prova è quello con M1 Pro in versione entry con CPU a 8 core con 6 core ad alte prestazioni e 2 core a risparmio energetico, poi c’è una GPU a 14 core, il Neural Engine a 16 core, 16 GB di memoria unificata e un modulo SSD da 512 GB.

Ora al netto di tutti i test, di tutte le misurazioni e di tutti i ragionamenti sul posizionamento di questo prodotto sul mercato che arriveranno nelle prossime analisi, quello che colpisce è che in meno di 24 ore questo MacBook Pro 14″ ha fatto invecchiare di colpo il MacBook Pro 13 M1.

Non si tratta solo di una questione di potenza bruta ma di un mix di fattori che già dalle prime impressioni mi sembra micidiale. La combinazione M1 Pro che muove MacOS Monterey, il tutto visualizzato su quel display Mini Led a 120 Hz regala un tipo di esperienza completamente rinnovata anche per le semplici operazioni quotidiane.

Su questo MacBook Pro 14 si ha davvero l’impressione che nulla sia lasciato al caso, che nulla sia stato messo in secondo piano, cose che ad esempio con il MacBook Pro 13 M1 non si potevano evidenziare perché la reale novità era il chip, il resto apparteneva al passato. Quest’anno invece attorno al nuovo M1 Pro c’è tanto hardware di prima scelta e la differenza si avverte subito.

