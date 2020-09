Cinque versioni dotate di motorizzazioni ibride entro la fine dell’anno: è l’obiettivo dichiarato da Volkswagen per la Golf 8 che darà delle alternative in più alle due motorizzazioni già a listino con sistema Mild Hybrid a 48 volt, la 1.0 eTSI da 110 CV e la 1.5 eTSI da 150 CV.

Entro la fine del 2020 arriverà una terza motorizzazione eTSI 1.5 con sistema Mild Hybrid e 131 CV di potenza, anch’essa disponibile nei tre allestimenti Life, Style e R-Line. Ad arricchire l’offerta si sono aggiunte da pochi giorni due varianti plug-in, ossia con una batteria di dimensioni tali da percorrere decine di chilometri in modalità a zero emissioni ed una presa per la ricarica.

Elevate le potenze in gioco. La Golf eHybrid conta 204 CV e 350 Nm di coppia mentre la Golf GTE 245 CV e 400 Nm, ma in entrambi i casi l’unità termica è costituita dal 1.4 TSI da 150 CV. La batteria è da 13 kWh per entrambe, con la eHybrid che può percorrere 80 km senza emettere un solo grammo di prodotti della combustione mentre i dati dichiarati per la GTE parlano di 60 km ad emissioni zero. Differenti anche le prestazioni: simili le velocità massime, rispettivamente di 220 e 225 km/h, meno le accelerazioni, con lo 0-100 km/h coperto in 7,4 e 6,7 secondi.

Nutriti gli equipaggiamenti dedicati alla sicurezza attiva con i sistemi ADAS più avanzati, ma anche la multimedialità di bordo è stata ben curata dai progettisti: connessione alla rete e digitalizzazione sono presenti a partire dalla strumentazione Digital Cockpit, mentre l’impianto di infotainment Composition con display da 8,25 pollici integra servizi e funzioni di We Connect e We Connect Plus gestibili tramite l’app per Android ed iOS.

Il prezzo di Golf 1.0 eTSI parte da 28.800 euro, di Golf 1.5 eTSI da 31.150 euro mentre per le due plug-in Hybrid gli esborsi sono inevitabilmente maggiori a causa della presenza di batterie dalla maggiore capacità: da 38.100 euro per Golf 1.4 TSI eHybrid e da 43.400 euro per Golf 1.4 GTE.