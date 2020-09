Il successo della seconda generazione di Peugeot 3008 è probabilmente andato oltre le aspettative. Il SUV francese di medie dimensioni nel 2017 è stato capace di imporsi come Auto dell’Anno, la prima vettura a ruote alte a riuscirci. Per continuare sul solco (e che solco!) già tracciato, Peugeot ha deciso per un restyling di metà carriera che arriverà nelle concessionarie dal 2021.

Allestimenti e motorizzazioni di Peugeot 3008

La gamma di Peugeot 3008 sarà articolata in tre allestimenti (Active, Allure e GT) mentre la gamma motori, insieme alle classiche benzina e diesel, prevederà anche due motorizzazioni plug-in hybrid, dotate quindi di una batteria dalla capienza sufficiente a percorrere una cinquantina di chilometri che può essere ricaricata in casa o presso le colonnine per le vetture elettriche.

Il powertrain più potente denominato Hybrid4 300 accoppia un propulsore a benzina PureTech da 200 CV con un motore elettrico sull’asse anteriore da 110 CV collegato al cambio ed un secondo, che realizza la trazione integrale, sull’asse posteriore da 112 CV. Secondo la Casa Peugeot 3008 Hybrid4 300 può percorrere fino a 59 chilometri a zero emissioni.

Il secondo powertrain denominato Hybrid 225 rinuncia al motore elettrico posteriore per lasciare al solo asse anteriore il compito di far avanzare il veicolo. Ciò avviene per merito di un’unità a benzina PureTech da 180 CV e del motore elettrico visto in precedenza, quindi l’unità da 110 CV che ancora una volta è posta sull’asse anteriore per essere collegata alla trasmissione. Secondo la Casa Peugeot 3008 Hybrid 225 può percorrere fino a 56 chilometri in modalità elettrica.

Le percorrenze in elettrico sono assicurate dalla medesima batteria da 13,2 kWh ricaricabile tramite il caricabatterie monofase da 3,7 kW fornito in dotazione oppure con uno potente il doppio proposto tra gli accessori. Da segnalare la garanzia sulle batterie di otto anni o 160 mila chilometri, a seconda della soglia che si raggiunge prima.

La tecnologia a bordo di Peugeot 3008

La “ciccia” per noi appassionati di tecnologia si nasconde però all’interno dell’abitacolo. Peugeot 3008 evolve una volta di più i sistemi di assistenza alla guida: il Night Vision ad esempio migliora il rilevamento di pedoni e ostacoli di vario tipo in condizioni di luce scarsa o assente o quando le condizioni meteorologiche sono particolarmente avverse, mentre il Lane Positioning Assist e la frenata automatica di emergenza sono stati migliorati in precisione del riconoscimento di segnaletica orizzontale e verticale, pedoni e ciclisti.

Quasi superfluo citare la presenza di Android Auto ed Apple CarPlay che si avvalgono di un sistema di infotainment strutturato su un touch screen da 10 pollici, mentre vengono offerti tre ingressi USB e, come optional di alcuni allestimenti, un pad di ricarica wireless. I LED, prevedibilmente, dominano la scena: il fronte, dove spicca la calandra ridisegnata, beneficia della presenza dei gruppi ottici full LED che tra le altre cose illuminano la parte interna delle curve fino a 90 km/h, mentre la vista posteriore è caratterizzata da luci che sono tutte a LED, compresa quella di retromarcia.

Prezzi e disponibilità di Peugeot 3008

Del nuovo Peugeot 3008 non si conoscono ancora i prezzi, ma presumiamo che saranno comunicati a breve dal momento che i primi ordini verranno inoltrati in autunno, mentre le prime consegne avverranno a gennaio 2021.