Su Twitter può risultare un po’ complicato seguire un flusso di messaggi scambiati fra vari utenti, soprattutto quando si utilizza un dispositivo mobile la cui dimensione “ridotta” del display non permette un’estensione dell’interfaccia come su desktop. In queste ore, su dispositivi Android e iOS, sta iniziando a fare capolino una feature molto interessante e certamente attesa: i retweet citati.

Twitter porta i retweet citati su iOS e Android

Attualmente Twitter offre due opzioni per quanto riguarda il retweet di un contenuto: il retweet classico ed il retweet con commento. Però, qualsiasi sia la vostra scelta, il social network non offre un mezzo rapido e indolore per seguire i relativi commenti che sono stati lasciati da altri utenti ad un retweet, a meno di non tappare sul tasto “Retweet”.

In queste ore Twitter starebbe portando una nuova UI su Android e iOS per suddividere i retweet in due tab: uno per i retweet senza commenti, e uno per i retweet con commenti. La UI scelta per le due piattaforme differisce molto, ma il fine ultimo è sempre il medesimo. Allo stato attuale non è ancora chiaro quale interfaccia verrà scelta, ma è probabile che lo scopriremo molto presto.

Attualmente la funzione sembra in fase di rollout su Android e iOS, sebbene non sia ancora chiaro se si tratti di un aggiornamento lato server o se sia necessaria l’ultima versione disponibile dell’applicazione. In ogni caso vi consigliamo di controllare la presenza di nuovi update di Twitter per Android (link) e per iOS (link).