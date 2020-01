L’azienda sta informando direttamente gli utenti a mezzo mail che LastPass per Mac terminerà il supporto ufficiale all’app disponibile sull’Apple Store a partire dal 29 Febbraio. Il motivo sembrano essere le recenti politiche applicate da Apple per il suo browser web, Safari, secondo cui l’azienda si può ora fregiare di una selezione di estensioni molto più sicure e leggere rispetto al passato.

Ecco perché si è deciso di terminare il supporto all’app LastPass per macOS, così da concentrare le risorse della compagnia nello sviluppo dell’estensione per browser Safari. Gli sviluppatori ci tengono a precisare che gli utenti che usufruiscono di LastPass non perderanno alcun dato, cambierà solo il modo in cui accedono alle proprie informazioni personali.

Cos’è LastPass

LastPass è uno dei migliori password manager in circolazione, e ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra guida, confrontandolo con altri software di spicco come 1Password, Dashlane e Keepass.

È un servizio che consente di tenere al sicuro tutte le password dedicate a servizi e siti web, protette dalla crittografia AES-256 con PBKDF2 SHA-256; se questo non bastasse, LastPass supporta anche l’autenticazione a due fattori, un ulteriore strato di sicurezza che vi consente di proteggere i vostri dati più sensibili, come appunto le password.

Come utilizzare l’estensione browser Safari di LastPass

L’estensione per Safari è supportata da tutti i dispositivi con a bordo macOS 10.12 Sierra e successivi, e per utilizzarla dovrete soltanto seguire questi semplici passaggi:

Scaricare l’estensione LastPass per Safari

Localizzare il file scaricate e aprire il file LastPass.dmg cliccandoci due volte con il mouse

cliccandoci due volte con il mouse Trascinare l’icona dell’app LastPass nella cartella Applicazioni

Aprire la cartella Applicazioni e cliccare sull’app LastPass

e cliccare sull’app LastPass Premere Apri

Inserire le credenziali LastPass, ovvero nome utente e Master Password

Quando viene richiesto, cliccare su Apri Safari per abilitare l’estensione

per abilitare l’estensione Andare su Safari > Preferenze

Cliccare sul tab Estensioni

Controllare che ci sia il segno di spunta accanto all’icona LastPass

Ora potete utilizzare LastPass per Safari come prima, non cambierà nulla ai fini pratici l’uso dell’estensione rispetto all’app per Mac.