Avete cancellato il vostro account e ora state cercando di sapere come recuperare un account TikTok: tirate un sospiro di sollievo, siete nel posto giusto. Il social cinese conosciuto inizialmente con il nome Musical.ly è un successo planetario, complice il format: video di pochi secondi che possono diventare virali in breve tempo, con la formula giusta.

Data la sua natura social, può capitare di non essere completamente soddisfatti del suo servizio, oppure di provare un interesse iniziale che va poi scemando col tempo, in particolare se non siamo avvezzi al medium video, vero protagonista dell’app. Oppure, dopo aver scoperto che il social è di proprietà di un’azienda cinese, i cui dati vengono gestiti in maniera molto differente rispetto all’Europa, avete optato per essere cauti a protezione della vostra privacy. Magari avete eliminato il vostro account TikTok giorni fa, ma proprio oggi un amico/a vi ha inviato un video che dovete guardare assolutamente: seguite la nostra guida e in pochi minuti recupererete il vostro account.

Come recuperare un account TikTok su iPhone, iPad e Android

Prima di iniziare dobbiamo però indicare una condizione fondamentale per poter recuperare il proprio account. Quando si decide di eliminare l’account TikTok, il social fa partire un periodo di 30 giorni in cui è possibile ritornare in possesso dell’account personale. Se però sono trascorsi più di 30 giorni, non sarà possibile recuperarlo: i vostri dati saranno cancellati definitivamente dai server dell’azienda, e non potranno essere recuperati.

Inoltre, se il vostro account TikTok è inattivo, non sarà necessario recuperare o riattivare l’account TikTok. Non vengono quindi eliminati gli account degli utenti inattivi, anche perché il social non ne trarrebbe alcun vantaggio: un utente inattivo potrebbe essere un potenziale utente interessato nuovamente in futuro.

Accediamo all’app

In basso a sinistra clicchiamo sull’icona profilo

Possiamo premere indifferentemente su Registrati oppure andare in alto a destra, cliccando i tre pallini, e poi selezionando gestione account – Accedi

Inseriamo i dati relativi al nostro account clicccando su Accedi con Login

Premiamo Riattiva per recuperare l’account TikTok

Premendo il pulsante Riattiva potremo subito rientrare in possesso dell’account, sempre che questo sia stato eliminato da meno di 30 giorni. Troveremo tutti i nostri dati e video in archivio, quindi non perderete nessun dato recuperando l’account TikTok.

