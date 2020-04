Si chiama Tuned ed è una nuova applicazione sperimentale nata dal lavoro del team di sviluppatori di Facebook e prettamente dedicata alle coppie.

Si tratta, infatti, di un’applicazione (al momento disponibile soltanto per dispositivi mobile di Apple) che incoraggia le coppie a creare un intimo social network tra loro, condividendo il loro umore, scambiando musica e creando un album digitale, il tutto attraverso uno “spazio privato” al quale soltanto loro possono connettersi.

Come funziona l’app Tuned di Facebook

Per quanto riguarda la condivisione della musica, Tuned “si appoggia” a Spotify e pare non richiedere un account Facebook per l’accesso (sebbene gli utenti siano soggetti alle regole sui dati di questo popolare social network).

I fidanzati possono scambiarsi foto, note, card o messaggi vocali e hanno la possibilità di utilizzare reazioni e adesivi personalizzati.

In pratica, ci troviamo di fronte a quella che sembra una comune applicazione di messaggistica con l’aggiunta di uno spazio virtuale condiviso da curare e arricchire con contenuti personali.

Tuned per iOS è al momento disponibile solo negli Stati Uniti (questo è il link per l’App Store) mentre non vi sono informazioni sul rilascio di tale app anche per Android e in altri Paesi. Staremo a vedere.