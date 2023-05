Chiunque utilizzi assiduamente Facebook, in particolar modo i gruppi, avrà notato l’opzione di tag “tutti”. Questa funzionalità può essere utile, ma può anche diventare fastidiosa se si ricevono notifiche indesiderate. Fortunatamente, Facebook offre la possibilità di disattivare la notifica “tutti”. Questo articolo vi mostrerà come fare.

Disattivazione della notifica del tag “@tutti” su Facebook

La procedura è abbastanza semplice ma, è importante notare che può essere eseguita solo da smartphone attraverso l’app Facebook. Questa funzionalità non è disponibile su PC desktop o nella versione mobile del sito. La seguente guida è stata provata su un dispositivo Android, ma dovrebbe funzionare anche su iOS.

Innanzitutto, cerca il nome del gruppo in cui desideri disabilitare la notifica e aprilo.

in cui desideri disabilitare la notifica e aprilo. Successivamente, premi il menu hamburger in alto a sinistra, quello con tre lineette orizzontali, a fianco alla freccia per tornare indietro.

in alto a sinistra, quello con tre lineette orizzontali, a fianco alla freccia per tornare indietro. Ora, dovrai premere sui tre pallini in alto a destra.

Seleziona l’opzione “ Gestisci le notifiche “ .

“ Infine, nella sezione “Menzioni di gruppo“, seleziona la casella “Non attiva”

Dovrai ripetere questi passaggi per ogni gruppo da cui desideri disattivare la notifica tag @tutti. Con queste istruzioni passo per passo, dovresti essere in grado di gestire meglio le tue notifiche su Facebook, eliminando quelle indesiderate. Ricorda, è fondamentale personalizzare l’esperienza sui social media per renderla il più piacevole possibile.

Potrebbe interessarti: Come cambiare nome su Facebook