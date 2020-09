A poco più di due mesi dal lancio degli ultimi smartwatch con ricarica solare, Garmin presenta il successore del suo sportwatch dedicato al triathlon. Si chiama Garmin Forerunner 745 ed è un orologio dedicato agli sportivi esigenti, inferiore solo ai Forerunner 945 e a alla gamma Fenix.

Nuoto, bici, corsa, triathlon e non solo, fra gli sport che Forerunner 745 supporta, uno sportwatch compatibile ovviamente coi pagamenti contactless via Garmin Pay che vi raccontiamo in dettaglio qui sotto con le caratteristiche tecniche, le funzioni software, il prezzo e la disponibilità italiana.

Caratteristiche tecniche di Garmin Forerunner 745

Garmin Forerunner 745 si presenta con uno schermo transflettivo da 1,2 pollici di diametro, con risoluzione 240 x 240 pixel, tecnologia anti-riflesso e MIP, protetto da un Corning Gorilla Glass DX e piazzato all’interno di una ghiera in polimeri fibrorifonrzati resistente alle immersioni (5 ATM) che misura 43,8 x 43,8 x 13,3 mm. Complessivamente l’orologio pesa 47 grammi, comprensivi del cinturino in silicone incluso in confezione.

La batteria di Garmin Forerunner 745 garantisce fino a 7 giorni di autonomia in modalità smartwatch, fino a 6 ore in modalità GPS con la riproduzione musicale attiva, fino a 16 ore con GPS e fino a 21 in modalità UltraTrac, secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice.

Lato sensori Garmin Forerunner 745 vanta una dotazione più che completa con GPS, GLONASS, Galileo, altimetro barometrico, bussola, giroscopio, accelerometro, termometro, pulsossimetro e cardiofrequenzimetro Elevate. Mentre in quanto a connettività troviamo Bluetooth, ANT+ e Wi-Fi, in linea con gli altri smartwatch del marchio.

Funzioni software di Garmin Forerunner 745

Parliamo di uno smartwatch dedicato interamente allo sport, ma Garmin Forerunner 745 non manca di alcune funzioni prettamente smart cui siamo soliti trovare anche in dispositivi meno specifici. Oltre alla lettura delle notifiche dello smartphone (via Smart Notification, con risposte automatiche preimpostate ma solo su Android, non su iOS), smartphone col quale si specchia appieno, permette ad esempio di controllare la musica dello smartphone o caricarla direttamente sul dispositivo (fino a 500 brani), potendo ascoltare i brani via Bluetooth senza portare con sé il telefono negli allenamenti.

Fra le altre funzioni e opzioni smart ci sono le app calendario e meteo, le features “Trova il mio telefono” e “Trova l’orologio”, o ancora, la possibilità di pagare contactless direttamente con l’orologio grazie a Garmin Pay. Utili anche le funzioni di saturazione dell’ossigeno nel sangue, tramite sensore Pulse OX, la metrica Body Battery che stima i livelli di energia del corpo o il monitoraggio del ciclo mestruale, tutte funzioni integrate ma che possono essere ampliate grazie al Connect IQ Store, il negozio di app dedicate di Garmin.

Spostando il focus sulle funzioni dedicate agli allenamenti, Garmin Forerunner 745 vanta pressochè la stessa dotazione software degli orologi più evoluti e moderni del marchio con una lunga serie di profili sportivi precaricati: dalla corsa alla palestra, passando per il ciclismo, il nuoto, le attività outdoor, lo yoga, il pilates e così via.

Metriche come la stima del VO2max, il Training Effect, le previsioni di gara, la Performance Condition, il Training Load, il Training Status, le dinamiche di corsa, o le indicazioni sui tempi di recupero sono alcune funzioni pensate appositamente per gli sportivi più esigenti, metriche con cui poter regolare e gestire al meglio il proprio programma d’allenamento.

Non mancano alcuni extra come ad esempio la funzione che suggerisce gli workout in base al livello di forma e ai risultati ottenuti di recente, Garmin Coach, che offre dei piani di allenamento adattivi e gratuiti, la possibilità di seguire e creare dei percorsi realizzabili dall’app companion Garmin Connect o da applicazioni di terze parti come Strava e Komoot e altro ancora.

Immagini di Garmin Forerunner 745

Prezzo e disponibilità di Garmin Forerunner 745

Garmin Forerunner 745 è disponibile in Italia da oggi in quattro colorazioni: Black, Neo Tropic (cinturino e scocca in verde acqua), Flame Red e Whitestone (un grigio molto chiaro). È acquistabile già da oggi sul sito web Garmin a un prezzo di listino pari a 499,99 euro, spedizione inclusa.

