Fra i grandi produttori di smartwatch sul mercato, Garmin rappresenta una delle migliori realtà grazie ad un portfolio fatto di dispositivi indicati per qualsiasi tipo di utente, dall’amatoriale al professionista passando per gli aviatori, amanti del gold, maratoneti e molto altro. In queste ore la compagnia svela i modelli Garmin fenix 6S Pro Solar Edition, Garmin fenix 6S Solar e Garmin tactix Delta Solar Edition.

Specifiche fenix 6S Pro Solar Edition, fenix 6S Solar e tactix Delta Solar Edition

Tutti e tre gli smartwatch sono accomunati da un minimo comune denominatore: la possibilità di essere ricaricati tramite luce solare. Tramite la tecnologia proprietaria di Garmin, gli utenti che sceglieranno Garmin fenix 6S Pro Solar Edition, Garmin fenix 6S Solar o Garmin tactix Delta Solar Edition, avranno la possibilità di non dipendere totalmente dal caricabatterie degli smartwatch.

Per fare un esempio, il modello Garmin fenix 6S in condizioni normali riesce a garantire quasi 10 giorni di autonomia, mentre la versione Garmin fenix 6S Solar permette di aggiungere un ulteriore giorno e mezzo con la giusta esposizione solare. Sulla stessa scia troviamo anche Garmin fenix 6S Pro Solar Edition che, sfruttando l’energia della nostra stella, permette di estendere i 14 giorni di autonomia del modello “standard” portandoli fino a 16 giorni.

Entrambi i modelli, caratterizzati da un design di primissimo livello e da una qualità costruttiva invidiabile, abbracciano nuove modalità di tracking per il surf, la mountain bike, l’arrampicata indoor, il nuovo widget che valuta la quota attuale e la confronta con l’ossigenazione durante la scalata di una montagna.

Passando invece al modello Garmin tactix Delta Solar Edition, lo smartwatch a certificazione militare permette adesso di raggiungere fino a 24 giorni di autonomia con la giusta esposizione ai raggi solari.

Infine, piccole novità anche per la gamma Instinct in cui arrivano i modelli Instinct Solar, Instinct Solar Surf e Instinct Solar Tactical Edition. Anche in questo caso la compagnia mette in risalto l’incredibile autonomia degli smartwatch che, se posti in modalità di risparmio, riescono a garantire fino a 50 giorni in modalità smartwatch.

Prezzo fenix 6S Pro Solar Edition, fenix 6S Solar e tactix Delta Solar Edition

