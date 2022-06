L’avvicinamento alla prova di queste cuffie over-ear del produttore cinese OneOdio non è stato privo di esitazioni, tuttavia alla fine ha fortunatamente prevalso l’appassionato di tecnologia e irremovibile sostenitore del fascino delle cuffie cablate. OneOdio Studio HiFi e soprattutto OneOdio Monitor 60 hanno spazzato via lo scetticismo iniziale, sostituendolo con un’immediata curiosità verso l’esperienza di ascolto, e di utilizzo in generale, che sono in grado di offrire.

Dotazione, qualità costruttiva e comfort di OneOdio Studio HiFi e OneOdio Monitor 60

OneOdio Studio HiFi e OneOdio Monitor 60 arrivano in scatole di cartone che da sole sono sufficienti a riconoscere la diversa fascia di prezzo di appartenenza: quella delle seconde presenta una cura minuziosa di ogni dettaglio sconosciuta all’altra. La dotazione, comunque, è degna di nota per entrambi i modelli: le più economiche OneOdio Studio HiFi offrono una borsa per il trasporto, un cavo da 1,5 m con jack da 3,5 mm a 3,5 mm con microfono e un cavo a spirale da 2-3 m con jack da 6,35 mm a 3,5 mm; le Monitor 60 aggiungono anche un terzo cavo lungo 3 m con jack da 3,5 mm a 3,5 mm. L’inclusione di tutti questi cavi si spiega con una peculiarità che accomuna i due modelli: la presenza di due ingressi jack, di cui uno da 3,5 mm e uno da 6,35 mm.

Sebbene la borsa per il trasporto sia identica, una volta aperta saltano fuori tutte le differenze di qualità costruttiva. Le OneOdio Studio HiFi sono realizzate interamente in plastica e permettono pochissime regolazioni; i cuscinetti in finta pelle dei padiglioni auricolari sono abbastanza morbidi, molto meno quello dell’archetto. Dall’altra parte, le OneOdio Monitor 60 non hanno una struttura rigida come le prime, bensì delle articolazioni che permettono di regolarle in maniera più accurata e anche di piegarle per occupare meno spazio nella borsa per il trasporto; in questo caso, i cuscinetti di padiglioni auricolari e archetto sono in memory foam e sono particolarmente morbidi. Pure queste cuffie sono in plastica, anche se la parte esterna degli earcup presenta un’elegante griglia in metallo con il logo del brand a vista. Proprio quest’ultimo permette di non farsi trarre in inganno: le Monitor 60 non sono cuffie open back, ma sono chiuse proprio come le Studio HiFi.

Dal punto di vista del comfort non c’è partita: sebbene con l’utilizzo tendano ad adattarsi, le Studio HiFi rimangono cuffie piuttosto rigide; dal canto loro, le Monitor 60 sono nettamente più comode ed è possibile usarle per sessioni di ascolto anche molto prolungate senza la minima fatica. Per quanto riguarda l’isolamento, è molto buono per entrambi i modelli, tuttavia la situazione rischia di ribaltarsi: complici le maggiori regolazioni disponibili, le Monitor 60 richiedono di trovare la posizione corretta per isolare bene, mentre le Studio HiFi sono più immediate.

Specifiche tecniche di OneOdio Studio HiFi e OneOdio Monitor 60

Prima di passare all’esperienza di ascolto concreta, vediamo brevemente le specifiche tecniche principali di questi due modelli.

Le OneOdio Studio HiFi sono dotate di:

Driver Dual Dynamic da 50 mm in neodimio

certificazione Hi-Res Audio Verification

Impedenza: 32 Ω ± 15%

Sensibilità: 108 dB ± 3dB

Ingressi da 3,5 mm e 6,35 mm

Risposta in frequenza: 20Hz-40KHz

Peso: 260 g.

Le OneOdio Monitor 60 offrono:

Driver Dual Dynamic da 50 mm in neodimio

certificazione Hi-Res Audio Verification

Impedenza: 38 Ω

Sensibilità: 110 dB ± 3dB

Ingressi da 3,5 mm e 6,35 mm

Risposta in frequenza: 20Hz-40KHz

Peso: 310 g.

Qualità audio ed esperienza d’uso di OneOdio Studio HiFi e Monitor 60

Messi da parte i freddi numeri, vediamo ora il comportamento sul campo di queste cuffie OneOdio.

Per quanto le Monitor 60 siano più comode da indossare, entrambi i modelli sono decisamente ingombranti, dunque non sono proprio agevoli da utilizzare per strada. La versatilità, invece, è un pregio interessante che le accomuna: il cavo con microfono in dotazione permette di utilizzarle anche per telefonare e per un po’ di gaming e la qualità offerta è soddisfacente. Sia le Studio HiFi che le Monitor 60 presentano due ingressi jack e si prestano ad utilizzi particolari come il Music Sharing: è possibile collegare due paia di cuffie tra loro per riprodurre su entrambe la stessa sorgente; si può persino collegare le cuffie a due sorgenti diverse e riprodurle contemporaneamente.

I nomi OneOdio Monitor 60 e Studio HiFi fanno pensare a cuffie per utilizzo professionale ma, mentre per le prime è anche plausibile, le seconde sono più adatte ad un utilizzo casuale. Sebbene, infatti, anche le Studio HiFi tentino di farsi valere lungo tutto lo spettro delle frequenze, mancano della precisione, della profondità e della pulizia che invece si ritrovano sulle Monitor 60. Queste ultime si segnalano anche per un sound stage più ampio e per un bilanciamento migliore.

Entrambi i modelli sono perfettamente utilizzabili anche da smartphone, tuttavia le Monitor 60 richiedono un po’ più di volume; in tutti e due i casi è caldamente consigliato l’utilizzo di un DAC amplificatore di buona qualità. Sia le OneOdio Studio HiFi che le Monitor 60 risultano molto godibili per film e serie TV.

Conclusioni su OneOdio Studio HiFi e Monitor 60

Per quello che costano, le OneOdio Studio HiFi sono delle buone cuffie da utilizzo quotidiano, per gustarsi un po’ di musica in tranquillità o per vedere film e serie TV senza disturbare chi ci sta accanto. Le orecchie più attente e allenate non esiteranno a giustificare la spesa più elevata necessaria per le OneOdio Monitor 60: la qualità costruttiva, l’esperienza di ascolto migliore e le possibilità di un utilizzo anche (semi) professionale sono tutte dalla loro parte.

Arrivando ai prezzi, le cuffie OneOdio Studio HiFi sono disponibili sullo store ufficiale del produttore a 87,95 euro e sono scontate a 58,95 euro, mentre le OneOdio Monitor 60 vengono proposte a 77,95 euro partendo dallo stesso prezzo di listino di 87,95 euro. Per queste ultime è disponibile soltanto per voi un codisce sconto esclusivo del 20%. Tutti e due i modelli, comunque, sono acquistabili su Amazon a prezzi anche più bassi: le Studio HiFi a 36,99 euro e le Monitor 60 a 59,49 euro. Ecco i link per l’acquisto: