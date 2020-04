Samsung, per un periodo limitato, sta permettendo ai propri clienti sudcoreani di acquistare le cuffie Samsung Galaxy Buds+ in modo personalizzato: è infatti possibile mixare i colori di auricolari e custodia.

Le Samsung Galaxy Buds+ mai così colorate come ora

Cinque le colorazioni disponibili – nero, blu, rosa, rosso e bianco – e tempo fino al 30 giugno 2020 per creare il proprio mix ideale; un’iniziativa interessante, che purtroppo al momento non è chiaro se Samsung proporrà anche nel resto del mondo, magari come metodo per spingere sul mercato queste nuove Samsung Galaxy Buds+ lanciate solo due mesi fa.

Vi ricordiamo che le Samsung Galaxy Buds+ sono delle cuffie true wireless con audio firmato AKG, supporto al Bluetooth 5.0, accelerometro, sensore ambientale, di prossimità, e una superficie sensibile al tocco per la gestione; non mancano 3 microfoni per migliorare l’audio in chiamata e il supporto alla ricarica rapida wireless, che le carica di un’ora di autonomia in soli 3 minuti.

