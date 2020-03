Oggi è il 27 marzo ed è il gran giorno di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro (e della sorpresa Xiaomi Mi 10 Lite 5G), ma il produttore cinese non poteva sottrarsi dall’ampliare ulteriormente il suo già mastodontico ecosistema e così ha presentato anche diversi prodotti Ecosystem, con in testa una smart TV con schermo 4K, la Xiaomi Mi TV 4S 65″.

Xiaomi Mi TV 4S 65″ arriva in Italia

Xiaomi Mi TV 4S 65″ non è la prima smart TV del produttore cinese ad essere portata ufficialmente sul nostro mercato e neppure il primo modello con risoluzione 4K, il pubblico europeo, infatti, aveva già avuto modo di fare conoscenza con le Xiaomi Mi TV 4A 32″ e con le Mi TV 4S 43″ e 55″.

A ben vedere, comunque, si tratta senza dubbio della nuova proposta di riferimento di Xiaomi per il nostro mercato, anche se – è bene anticiparvelo – la sua disponibilità non sarà affatto immediata.

Passando a quello che la smart TV ha da offrire, Xiaomi Mi TV 4S 65″, come si evince dal nome, presenta un pannello da 65 pollici e quest’ultimo è a risoluzione 4K e supporta l’HDR10+. Non solo esperienza visiva, ma anche di ascolto: la nuova Mi TV 4S di Xiaomi si fregia di DTS-HD e Dolby Audio.

Si tratta naturalmente di una smart TV, pertanto il catalogo dei contenuti fruibili è ampio e comprende i provider principali, come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e non solo. L’anima smart di questa TV è il sistema operativo Android TV, come confermato dalla presenza del Google Play Store per scaricare le applicazioni e di funzioni utili come il supporto a Google Chromecast e all’assistente virtuale Google Assistant.

Prezzi, disponibilità e regali

Come preannunciato, Xiaomi Mi TV 4S 65″ non arriverà subito in Italia, la disponibilità è infatti prevista entro la fine del mese di giugno. A fronte di un prezzo di listino di 649,99 euro, Xiaomi ha previsto una promo lancio: tutti coloro i quali acquisteranno Xiaomi Mi TV 4S 65″ nella prima settimana potranno aggiungere 50 euro e ottenere un gift pack comprensivo di Mi Air Purifier 3H, Mi AIoT Router AC2350 e Mi LED Smart Bulb.