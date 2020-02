È Alistair Petrie, l’attore britannico che interpreta il preside Groff, a introdurre il particolare trailer dedicato a Sex Education, una delle serie TV di maggiore successo di cui sono andate in onda due stagioni su Netflix.

Nel corso del breve video viene mostrata la mostra d’arte del liceo Moordale, con una serie di quadri che raffigurano i personaggi della fortunata serie TV. A fianco di Otis Miburn con una improbabile composizione di melanzane troviamo Eric che sfoglia una margherita chiedendosi “Lui m’ama o non m’ama”.

Proseguendo nella galleria, allestita nei corridoi del liceo Moordale, troviamo Lily con le sue viole e Jean Milburn, interpretata da Gillian Anderson che molti i voi ricorderanno per la sua interpretazione di X-Files nel ruolo di Dana Scully, fonte di ispirazione per Otis e ritratta insieme a dei melograni, simbolo di fertilità.

Chiudono la galleria Adam, figlio del preside, ed Eric, spesso bullizzato dal primo nel corso della serie TV, descritti dal preside Groff come due teneri cherubini. Per scoprire il destino riservato ai due personaggi, e a tutti gli altri della serie, Petrie invita tutti i fan a guardare la terza stagione, che sta per arrivare anche in Italia su Netflix.

Al momento non sono state rilasciate informazioni sulla data di pubblicazione nel nostro Paese della terza stagione di Sex Education ma se siete abbonati a Netflix e fan della serie lo scoprirete molto presto.