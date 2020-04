Presentata a fine marzo 2020 assieme al flagship Redmi K30 Pro, Redmi Smart TV Max 98 è l’ammiraglia delle smart TV del colosso cinese. Questa, come avrete sicuramente dal suo nome, è caratterizzata da un enorme pannello da 98 pollici. Esso, in pieno stile Redmi, presenta un gran numero di feature che lo rendono estremamente interessante.

Come viene assemblato il pannello da 98″

Infatti, come una diagonale grande più o meno come un normale tavolo da ping pong – no, non stiamo scherzando -, il display di Redmi Smart TV Max 98 è a risoluzione 4K, presenta la tecnologia MEMC per la compensazione dei video registrati ad fps inferiori rispetto alla frequenza di aggiornamento del pannello, supporta l’assistente digitale XiaoAI e offre completa integrazione con l’ecosistema di prodotti IoT.

Tramite un video mostrato sul profilo ufficiale di Redmi Smart TV su Weibo, la compagnia ci permette di ammirare lo sviluppo di Redmi Smart TV Max 98. La linea di assemblaggio in cui viene realizzato è l’unica al mondo ad essere interamente automatizzata. Lo spazio richiesto per il processo di realizzazione è circa 10 volte superiore a quello richiesto per qualsiasi TV convenzionale.

Per ridurre gli effetti di bleeding del colore dovute alla presenza di zone diverse di illuminazione del pannello LCD, la smart TV di Redmi fa leva su un apposito processore sviluppato per gestire 192 zone di illuminazione dinamica differenti e riprodurre fino all’85% della gamma NTSC.

Tutto questo concentrato di tecnologia ha ovviamente un costo piuttosto importante; Redmi Smart TV Max 98 ha un prezzo di 19,999 yuan, circa 2540 euro al cambio attuale.