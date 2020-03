Aprile è dietro l’angolo e Rakuten TV ha già diffuso le novità in arrivo all’interno del catalogo di film e serie TV disponibili in streaming, con acquisto o noleggio. Tante delle principali new entry sono fruibili fino alla risoluzione 4K con HDR: se siete curiosi andiamo subito a scoprirli tutti.

Le novità di aprile 2020 di Rakuten TV

Rakuten TV è uno dei più popolari siti di streaming per film e serie TV e mette a disposizione un ampio catalogo di titoli, visualizzabili su dispositivi mobili, PC (tramite browser), smart TV e non solo. Ecco le novità del mese di aprile 2020 di Rakuten TV.

Tra i tanti i film popolari in arrivo nel catalogo spiccano Star Wars Episodio IX – L’ascesa di Skywalker e Pinocchio (anche in 4K HDR), che aprono il mese (disponibili dal 1 e dal 2 aprile rispettivamente). Sempre a inizio mese arriva La Dea Fortuna, la commedia di Ozpetek con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca che ha ottenuto quattro candidature a David di Donatello.

La settimana successiva accoglierà il film di animazione Spie sotto copertura, Jumanji: The Next Level (il sequel del reboot) e la commedia natalizia con Emilia Clarke Last Christmas. Chiuderanno la seconda metà del mese di aprile 18 Regali (il film ispirato alla vera storia di Elisa Girotto), Hammamet (con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi) e Piccole donne (tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott).

Ecco il palinsesto delle novità di aprile 2020 di Rakuten TV:

Star Wars Episodio IX – L’ascesa di Skywalker – 1 aprile 2020

Pinocchio (4K HDR) – 2 aprile 2020

La Dea Fortuna – 2 aprile 2020

Spie sotto copertura (4K HDR) – 8 aprile 2020

Jumanji: The Next Level (4K HDR) – 10 aprile 2020

Last Christmas (4K HDR) – 10 aprile 2020

18 Regali – 16 aprile 2020

Hammamet – 23 aprile 2020

Piccole Donne (4K HDR) – 23 aprile 2020

Che ne dici di: film gratis su Rakuten TV