Quando si parla di documentari di qualità, il primo nome che balza in mente è ovviamente quello del National Geographic. Da decenni istituzione in questo ambito, intere generazioni di telespettatori sono cresciuti guardando, apprendendo e riscoprendo meraviglie del nostro mondo e dell’Universo.

National Geographic sbarca su Now TV

Oggigiorno National Geographic può contare su una proposta di contenuti più ricca che mai, in grado di coprire aree come ad esempio l’esplorazione di terre inabitabili, i segreti degli abissi, la vita incontaminata di popolazioni ai confini del mondo e molto altro.

Se disponete di Now TV sarete certamente lieti di apprendere che il canale di National Geographic sbarca sul servizio di streaming on-demand. Questo va a sostituire il canale NatGeo Wild, che lascia il posto non solo al canale sopracitato ma apre le porte anche all’arrivo dei contenuti esclusivi on-demand offerti da Nat Geo Plus.

Questo rappresenta il meglio dell’offerta attualmente disponibile del National Geographic, con tanti contenuti esclusivi che non vi faranno staccare gli occhi dallo schermo. Per chi fosse interessato all’arrivo del nuovo canale, segnaliamo che National Geographic è incluso all’interno del ticket Intrattenimento di Now TV ed è disponibile a risoluzione HD per i clienti che hanno l’Opzione+ attiva.