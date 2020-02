Netflix lancia una nuova iniziativa per provare ad attirare nuovi utenti, anche in Italia: fino al 9 marzo 2020 il film “Tutte le volte che ho scritto ti amo” è gratis per tutti, senza necessità di attivare alcun account sul servizio di streaming.

Netflix regala un film per attirare nuovi clienti

Il film “Tutte le volte che ho scritto ti amo” è disponibile gratis per tutti su Netflix, anche per coloro che non hanno un account. Si tratta di una commedia romantica in perfetto tempismo con San Valentino, che cade proprio domani, 14 febbraio, nella quale viene raccontata la storia di una ragazza e delle sue misteriose lettere d’amore segrete.

Netflix ha lanciato questa iniziativa con lo scopo di trovare nuovi clienti: il colosso dello streaming spera infatti che gli utenti, dopo aver visto il film in omaggio, non vogliano perdersi il seguito “P. S. Ti amo ancora”, per il quale dovrebbero necessariamente abbonarsi. Non si tratta di un’iniziativa inedita per Netflix, che già in passato ci ha provato nel Regno Unito con “The Crown” e non solo.

Come vedere il film gratis su Netflix

Per guardare gratis il film “Tutte le volte che ho scritto ti amo” (il titolo originale è “To All the Boys I’ve Loved Before”) su Netflix non dovete fare altro che seguire questo link. Vi lasciamo al trailer della pellicola: apprezzate il regalo di Netflix o non si tratta proprio del vostro genere?