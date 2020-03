MX Player è un’applicazione piuttosto famosa nel panorama Android, merito soprattutto della sua capacità di digerire senza problemi un grande numero di formati video con codec e bit rate di tutti i tipi. Se per noi utenti italiani l’app viene spesso utilizzata per guardare video, in India MX Player offre un vero e proprio servizio di streaming di film e serie TV completamente gratuito.

Cresce il servizio streaming di MX Player

In queste ore il servizio di streaming video sbarca in cinque nuovi paesi, ovvero: Australia, Bangladesh, Canada, Nepal, Nuova Zelanda, Inghilterra e Stati Uniti. Purtroppo manca l’Italia – così come il resto dei paesi europei -, ma l’apertura verso nuovi paesi ci fa ben sperare che ben presto potrebbe arrivare anche nel nostro Paese.

Gli utenti che vivono in questi paesi stanno iniziando a notare la comparsa del nuovo tab “Video” nella navbar inferiore dove, al suo interno, è possibile trovare una nutrita collezione di serie TV e film. Nonostante il servizio di streaming non offra le ultimissime uscite sul mercato, il profilo completamente gratuito ma con pubblicità lo ha reso tremendamente popolare.

Infatti, con 175 milioni di utenti mensili, MX Player è il servizio streaming più popolare in India arrivando anche a scalzare Netflix – sarà per questo motivo che l’azienda statunitense ha da poco attivato l’account premium a soli 3 dollari in India?

In attesa di festeggiare l’arrivo del catalogo streaming anche in Italia, vi consigliamo di dare una chance a MX Player come “semplice” applicazione per guardare video; non ve ne pentirete.