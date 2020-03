Il trailer finale di Black Widow è disponibile e anticipa la tanta azione che vedremo nei cinema italiani alla fine di aprile (rinvii permettendo). Andiamo a scoprire con cosa avrà a che fare Vedova Nera, interpretata naturalmente dalla solita Scarlett Johansson.

Ecco il trailer finale di Black Widow: Taskmaster è qui

Black Widow arriverà nei cinema italiani il 29 aprile 2020, sempre che in casa Marvel non venga scelto di posticiparne l’uscita per i motivi che tutti noi conosciamo. Si tratta del primo dei due film del MCU in arrivo quest’anno nelle sale, che sarà accompagnato dalle serie TV targate Disney+ (qui il catalogo di lancio di Disney+).

Dopo i primi due trailer, pubblicati a dicembre 2019 e gennaio 2020, ecco che finalmente possiamo mettere gli occhi sul trailer finale di Black Widow: al suo interno possiamo conoscere il temibile Taskmaster, con il quale dovrà avere a che fare non solo Natasha (Vedova Nera), ma l’intera famiglia Romanoff. Vi ricordiamo che il film è ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

Senza dilungarci oltre vi lasciamo al trailer finale di Black Widow: fateci sapere cosa ne pensate nel solito box qui di seguito oppure attraverso i nostri social. Avete grandi aspettative per la nuova pellicola Marvel?