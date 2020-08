Tutto pronto per la sfida Manchester City – Real Madrid di Champions League. Le due squadre si affronteranno a viso aperto, in quella che sarà una bella serata di calcio europeo, dove emozioni, gol e spettacolo si mescoleranno per tutta la durata dell’incontro. Di seguito le informazioni su dove vedere la partita in televisione, con la risposta alla domanda se il match sarà visibile anche in chiaro sulle reti Mediaset oppure verrà trasmesso in esclusiva su Sky.

Dove vedere Manchester City Real Madrid: in chiaro o solo a pagamento?

La partita Manchester City Real Madrid sarà visibile in esclusiva su Sky, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Non è invece prevista la messa in onda in chiaro su Canale 5. Dunque, gli unici che potranno seguire la gara di Champions League in diretta in televisione saranno gli abbonati Sky che hanno sottoscritto il pacchetto Sport.

Dove vedere Manchester City Real Madrid in TV

La diretta TV di Manchester City Real Madrid del giorno 07 Agosto sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) alle ore 21:00. La telecronaca sarà affidata a una delle coppie di telecronisti Sky, senza dimenticare l’ampio pre e post partita dedicato al match di Champions League. In studio, a condurre, ci sarà l’ormai collaudata coppia di giornalisti Sky composta da Leo Di Bello e Ilaria D’Amico, che insieme a prestigiosi ospiti intratterranno il pubblico da casa con commenti, analisi e servizi sulla gara.

Inoltre, subito dopo la fine della partita Manchester City Real Madrid, appuntamento con gli highlights in chiaro su Italia Uno durante la trasmissione Pressing Champions League, che avrà inizio alle ore 23:10. Padrona di casa la giornalista sportiva Giorgia Rossi, volto di punta della redazione di SportMediaset. Al suo fianco ci saranno due ex calciatori del calibro di Christian Vieri e Ciro Ferrara.

Oltre agli highlights dopo le 23:00, Mediaset scenderà in campo per introdurre i temi più importanti del match europeo con Pressing Champions League anteprima, in onda su Canale 20 alle ore 20:00. La conduttrice Giorgia Rossi, insieme a Christian Vieri e Ciro Ferrara, saranno i protagonisti dell’ampio pre-partita in chiaro firmato Mediaset, con le ultime dal campo, l’annuncio delle formazioni ufficiali e le dichiarazioni di giocatori e dirigenti di entrambe le squadre.

Dove vedere Manchester City Real Madrid in streaming

Invece, lo streaming di Manchester City Real Madrid sarà visibile su Sky GO, la piattaforma con i contenuti On Demand trasmessi da Sky. Il servizio è disponibile gratuitamente agli abbonati al pacchetto Sport scaricando l’app gratuita per Android e iOS oppure collegandosi al sito skygo.sky.it. Il pacchetto Sport offre la possibilità di vedere tutte le partite di Champions League, oltre a quelle di Europa League. In più, si può avere l’accesso alla visione in 4K HDR, il meglio che oggi la tecnologia possa offrire per i grandi eventi sportivi. Scopri tutti i dettagli sull’abbonamento Sky (clicca qui).

In alternativa puoi vedere la diretta streaming di Manchester City Real Madrid di Champions su Now TV, la soluzione low cost per tutti gli utenti che non vogliono legarsi a Sky con un contratto della durata di dodici mesi. Manchester City Real Madrid, come tutte le altre gare di Champions League, è visibile con il pass 1 mese di Sport al costo di 29,99 euro. Nel pass Sport di Now TV sono incluse anche le partite di Serie A trasmesse in esclusiva su Sky, Formula Uno, MotoGP e Nba. Per maggiori informazioni, scopri le ultime offerte per l’abbonamento Now TV (clicca qui).

Programma Manchester City Real Madrid di Champions League

Concludiamo con un veloce riepilogo su quando e come vedere Manchester City Real Madrid di Champions League: