Come anticipato il mese scorso, oggi è il day one per la quarta stagione de La Casa di Carta, la serie tv spagnola che ha come protagonista Alvaro Morte nei panni de il Professore.

L’annuncio è stato pubblicato tramite i profili ufficiali Instagram e Twitter di Netflix Italia, i quali informano i fan della fortunata serie tv che La Casa di Carta 4 è visibile da oggi 3 aprile 2020.

La Casa di Carta 4: quando va in onda su Netflix

La Casa di Carta 4 è visibile dalle ore 9 di oggi 3 aprile 2020 su Netflix e da questa mattina sono disponibili per la visione tutte le puntate della quarta stagione, come accaduto per le precedenti stagioni della serie tv.

La terza parte, di fatto la terza stagione, si è conclusa con il Professore disperato e la quarta parte de La casa di carta torna su Netflix con otto episodi nuovi di zecca girati insieme a quelli della terza parte e riprendono il racconto da dove era stato interrotto.

A seguire potete trovare il trailer ufficiale de La casa di carta 4 che si apre all’insegna del caos. Con l’occasione vi consigliamo di dare un’occhiata alle migliori novità di Netflix per aprile 2020.