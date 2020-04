Il decreto Cura Italia volto a potenziare le infrastrutture telematiche del Paese, sia su mobile che su rete fissa, per garantire l’accesso alla rete soprattutto per i servizi di bene pubblico, ha richiesto a tutti gli operatori telefonici di investire tempo e risorse per accelerare lo sviluppo delle connessioni ad alta velocità.

TIM porta la fibra ottica a 200 Mpbs

TIM, prendendo la palla al balzo, ha dato un bel impulso per quanto riguarda la diffusione della fibra ottica a 200 Mbps in alcune aree bianche del nostro Paese, puntando l’attenzione su diverse regioni fra cui: Sicilia, Toscana, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Umbria, Molise, Marche ed Emilia Romagna.

Lista dei comuni con fibra TIM a 200 Mbps

Ecco quali sono i comuni, suddivisi per provincia e regione, che potranno godere della connessione ad alta velocità.

Sicilia

I comuni coperti dalla fibra ottica a 200 Mbps sono 66 e si basano sull’installazione di 313 armadietti FTTC su strada. I comuni coperti fanno riferimento alle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Siracusa e Trapani. Eccoli nel dettaglio:

Bolognetta;

Cerda;

Giardinello;

Gratteri;

Lascari;

Mezzojuso;

Montelepre;

Montemaggiore Belsito;

Petralia Soprana;

Pollina;

Prizzi;

San Cipirello;

Sclafani Bagni;

Torretta;

Valledolmo;

Villafrati;

Agrigento;

Alessandria della Rocca;

Calamonaci;

Cammarata;

Santa Elisabetta;

Santa Margherita di Belice;

Santo Stefano Quisquina;

Montedoro;

Serradifalco;

Aci Bonaccorsi;

Belpasso;

Camporotondo Etneo;

Castel di Iudica;

Mazzarrone;

Nicolosi;

Valverde;

Assoro;

Villarosa;

Alì Terme;

Brolo;

Capri Leone;

Castell’Umberto;

Francavilla Di Sicilia;

Furci Siculo;

Gaggi;

Graniti;

Librizzi;

Longi;

Mandanici;

Merì;

Militello Rosmarino;

Nizza Di Sicilia;

Pagliara;

Piraino;

Roccalumera;

Roccavaldina;

San Piero Patti;

Santa Marina Salina;

Sant’Alessio Siculo;

Sant’Angelo di Brolo;

Saponara;

Spadafora;

Ucria;

Valdina;

Venetico;

Buccheri;

Gibellina;

Salemi;

Santa Ninfa;

Vita.

Toscana

I comuni coperti in Toscana sono 74 tramite l’installazione di 319 armadietti stradali nelle province di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. Eccoli nel dettaglio:

Bagno a Ripoli;

Barberino di Mugello;

Barberino Tavarnelle;

Borgo San Lorenzo;

Calenzano;

Cerreto Guidi;

Empoli;

Figline e Incisa Valdarno;

Firenzuola;

Gambassi Terme;

Marradi;

Montaione;

Pelago;

Pontassieve;

Rignano sull’Arno;

Rufina;

San Casciano in Val di Pesa;

Scarperia e San Piero;

Vaglia;

Anghiari;

Bucine;

Capolona;

Castel Focognano;

Castel San Niccolò;

Castiglion Fibocchi;

Monterchi;

Pratovecchio Stia;

Sansepolcro;

Subbiano;

Talla;

Civitella Paganico;

Gavorrano;

Grosseto e Scansano;

Bibbona;

Cecina;

Piombino;

Rosignano Marittimo e Suvereto;

Altopascio;

Bagni di Lucca;

Borgo a Mozzano;

Coreglia Antelminelli;

Montecarlo;

Piazza al Serchio;

Pietrasanta e Porcari;

Casola in Lunigiana;

Filattiera;

Fivizzano;

Pontremoli;

Tresana e Villafranca in Lunigiana;

Bientina;

Calcinaia;

Casciana Terme Lari;

Castelfranco di Sotto;

Crespina Lorenzana;

Peccioli;

Pomarance;

San Giuliano Terme;

San Miniato;

Santa Croce sull’Arno;

Terricciola;

Massa e Cozzile;

Monsummano Terme;

Quarrata;

Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio;

Asciano;

Monteriggioni;

Monticiano;

Poggibonsi e San Gimignano.

Lazio

La fibra TIM arriva in 47 comuni tramite l’installazione di 221 armadietti stradali collegati alla rete FTTC, nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Eccoli nel dettaglio:

Arsoli;

Fiumicino;

Montelanico;

Montelibretti;

Morlupo e Saracinesco;

Acquafondata;

Aquino;

Arce;

Ausonia;

Broccostella;

Campoli Appennino;

Castelliri;

Castro Dei Volsci;

Ceccano;

Ceprano;

Cervaro;

Coreno Ausonio;

Esperia;

Ferentino;

Fontana Liri;

Fontechiari;

Morolo;

Piglio e San Biagio Saracinisco;

Latina;

Aprilia;

Castelforte;

Formia;

Minturno;

Sperlonga e Terracina;

Antrodoco;

Borgo Velino;

Cottanello;

Forano;

Greccio;

Montopoli di Sabina;

Montasola;

Petrella Salto;

Rocca Sinibalda e Varco Sabino;

Acquapendente e Bagnoregio.

Abruzzo

La fibra di TIM arriva in 20 comuni nelle province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo tramite l’installazione di 139 armadietti stradali. Eccoli nel dettaglio:

L’ Aquila;

Pescina;

San Benedetto dei Marsi;

Tagliacozzo;

San Giovanni Teatino;

Ortona;

Pollutri;

Casalbordino;

Collecorvino;

Farindola;

Penne;

Picciano;

Pianella;

Torricella Sicura;

Castellato;

Teramo;

Montorio al Vomano;

Sant’ Omero;

Canzano;

Torano Nuovo.

Sardegna

I comuni coperti in Sardegna sono 13 attraverso l’istallazione di 21 armadietti stradali FTTC. Si trovano nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Eccoli nel dettaglio:

Maracalagonis;

Quartucciu e Sinnai;

Girasole e Macomer;

Masullas;

Mogoro;

Simaxis;

Siris;

Iglesias;

Musei;

Pimentel e Serdiana.

Umbria

Gli armadietti TIM sono 86 e sono stati installati in 15 comuni, ovvero:

Bettona;

Campello sul Clitunno;

Citerna;

Collazzone;

Fratta Tadina;

Massa Martana;

Perugia;

San Giustino;

Spoleto;

Torgiano;

Acquasparta;

Montecastrilli;

San Gemini;

San Venanzo e Terni.

Molise

Tramite l’accensione di 112 armadietti stradali, sono interessati 18 comuni nelle province di Campobasso ed Isernia. Eccoli nel dettaglio:

Bojano;

Colle d’Anchise;

Ferrazzano;

Montenero di Bisaccia;

Palata;

San Giacomo degli Schiavoni;

San Massimo;

Sepino;

Spinete;

Ururi e Vinchiaturo;

Agnone;

Belmonte del Sannio;

Capracotta;

Civitanova del Sannio;

Carpinone;

Filignano e Poggio Sannita.

Marche

Cinquantacinque comuni nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino sono stati collegati con 301 armadietti stradali. Eccoli nel dettaglio:

Agugliano;

Corinaldo;

Cupramontana;

Jesi;

Mergo;

Monte Roberto;

Montemarciano;

Osimo;

Poggio San Marcello;

Polverigi;

Rosora;

Serra de’ Conti;

Serra San Quirico;

Trecastelli;

Acquaviva Picena;

Ascoli Piceno;

Castel di Lama;

Castorano;

Grottammare;

Monteprandone;

San Benedetto del Tronto;

Altidona;

Campofilone;

Fermo;

Montegiorgio;

Montegranaro;

Pedaso;

Petritoli;

Porto Sant’Elpidio;

Rapagnano;

Sant’Elpidio a Mare;

Torre San Patrizio;

Appignano;

Civitanova Marche;

Corridonia;

Loro Piceno;

Macerata;

Pollenza;

Ripe San Ginesio;

Treia;

Belforte all’Isauro;

Colli al Metauro;

Fano;

Fermignano;

Lunano;

Macerata Feltria;

Mercatino Conca;

Montecerignone;

Montecalvo in Foglia;

Monteciccardo;

Piandimeleto;

Piobbico;

Sassofeltrio;

Urbino e Vallefoglia.

Emilia Romagna

In questa regione sono stati attivati 74 comuni tramite l’installazione di 317 armadietti stradali nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia e Rimini. Eccoli nel dettaglio:

Alto Reno Terme;

Castiglione dei Pepoli;

Gaggio Montano;

Grizzana Morandi;

Imola;

Loiano;

Mordano;

Ozzano dell’ Emilia;

Pianoro;

Val Samoggia;

Vergato;

Bondeno;

Comacchio;

Ferrara;

Lagosanto;

Vigarano Mainarda;

Voghiera;

Longiano;

Bomporto;

Campogalliano;

Camposanto;

Carpi;

Castel Franco Emilia;

Formigine;

Marano sul Panaro;

Mirandola;

Modena;

Savignano sul Panaro;

Albareto;

Collecchio;

Lesignano de’ Bagni;

Medesano;

Parma;

Sala Baganza;

Salsomaggiore Terme;

Sormolo Mezzani;

Traversetolo;

Calendasco;

Caorso;

Carpaneto Piacentino;

Castell’Arquato;

Castelvetro Piacentino;

Cortemaggiore;

Gropparello;

Lugagnano Val d’Arna;

Piacenza;

Podenzano;

Ponte dell’ Olio;

San Giorgio Piacentino;

San Pietro in Cerro;

Sarmato;

Travo;

Vernasca;

Vigolzone;

Ziano Piacentino;

Conselice;

Ravenna;

Boretto;

Campegine;

Casalgrande;

Casina;

Poviglio;

Reggio nell’Emilia;

Reggiolo;

Scandiano;

Maiolo;

Montefiore Conca;

Novafeltria;

Poggio Torriana;

Rimini;

Saludecio;

San Clemente;

San Leo;

Talamello.

Per tutti i comuni che tuttora non sono stati coperti da una connessione fibra, TIM assicura che si impegnerà nella diffusione di connessioni ultrabroadband su tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

