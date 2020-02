Prende decisamente piede la possibilità che Apple voglia decisamente aggredire la fascia media del mercato con un nuovo modello di iPhone. Secondo FastCompany, che cita una propria fonte all’interno della cerchia dei fornitori Apple, nelle prossime settimane potrebbe arrivare sul mercato iPhone 9, uno smartphone pronto a raccogliere l’eredità di iPhone SE che nel 2016 aveva raccolto un discreto successo.

Nel proprio report FastCompany parla di una dotazione tecnica già vista su modelli precedenti, così come di un design “vecchio” con il lettore di impronte utilizzato al posto del più costoso FaceID. L’obiettivo principale sarebbe rappresentato da due grossi mercarti asiatici, quello indiano e quello cinese.

Nel primo il prezzo dei modelli attuali rappresenta un grosso limite, nel secondo potrebbe servire per spingere le vendite e conquistare una base solida, puntando sui giovani che non possono contare su un reddito particolarmente elevato.

Ovviamente a fronte di un prezzo contenuto (secondo gli standard Apple) come i 399 dollari paventati in queste ultime settimane, si contrappone l’assenza delle più recenti tecnologie. Un iPhone a basso costo implica quindi una serie di rinunce, ma Apple punta soprattutto a estendere il proprio ecosistema di servizi, con Apple Music e Apple TV su tutti e un ipotetico iPhone 9 (o iPhone Se 2) rappresenterebbero un ottimo traino.

Questo non significa che Apple non sia interessata a questa fascia di mercato, che potrebbe risollevare un trend poco incoraggiante. Dopo un 2018 in cui la crescita è stata decisamente contenuta, il colosso di Cupertino ha deciso di non fornire dati ufficiali sulle vendite, segno che anche nel 2019 il trend è rimasto invariato.

Un iPhone 9 abbordabile potrebbe spingere le vendite e riportarle sopra i 200 milioni, cercando di contrastare la crescita imperiosa di Huawei, ma anche contribuire a una forte crescita della vendita di servizi, dove i margini sono decisamente superiori.

Ricordiamo inoltre che iPhone 11, il più economico della nuova generazione, è il best seller di Apple e che alle sue spalle il modello più venduto è iPhone XR, segno che l’utenza sta cambiando e cerca prodotti più abbordabili, anche a costo di non avere le soluzioni tecnologiche più innovative.