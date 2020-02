Ha preso il via oggi il rollout dell’aggiornamento per Word, Excel e Power Point, le tre applicazioni della suite Office più utilizzate, su iOS e iPadOS. Microsoft mantiene dunque la promessa fatta, con un nuovo look che porta dei netti miglioramenti.

Le app Office sono più semplici e veloci

Con questo aggiornamento, che porta le tre applicazioni alla versione 2.34, non sono state introdotte molte nuove funzioni, ma si è badato soprattutto a un cambio di marcia, sia dal punto di vista estetico che, soprattutto, da quello funzionale e prestazionale.

Ora il design è decisamente più consistente in ogni suo aspetto grazie a un intervento radicale che ha interessato tutta l’interfaccia. Microsoft afferma che in questo modo non sono ne trae beneficio l’aspetto estetico ma i cambiamenti si faranno sentire sia sulla semplicità d’uso sia sulla velocità e reattività delle applicazioni aggiornate.

Tra le novità segnaliamo un nuovo pannello per il testo alternativo, per aggiungere scritte ai contenuti non testuali, e un paio di novità riservate a Microsoft Excel. In particolare è stata introdotta la funzione XLOOKUP per ricerche più mirate, mentre è possibile leggere e rispondere ai commenti inseriti nei fogli di lavoro direttamente dalla propria casella di posta elettronica.

Come aggiornare Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Potete scaricare gli aggiornamenti delle tre applicazioni Microsoft direttamente dall’App Store di Apple, utilizzando i tre link sottostanti, validi anche se non avete ancora installato le app e volete dargli un’occhiata.