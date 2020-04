Di solito Apple mantiene lo stesso design della fotocamera dell’iPhone per due anni prima di apportare delle modifiche ma tale strategia potrebbe essere messa da parte quest’anno per il lancio di iPhone 12.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, sebbene il sistema a tripla fotocamera sia stato introdotto nel 2019 con iPhone 11, quest’anno il colosso di Cupertino potrebbe aggiungere un quarto sensore.

Ecco come potrebbe essere la fotocamera di iPhone 12 Pro

A confermare tali indiscrezioni vi è la seguente immagine, pubblicata su Twitter da Fudge e proveniente dal codice di una versione di iOS 14: stando ad essa, il comparto fotografico di iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max dovrebbe essere composto da 4 sensori (quello principale e il teleobiettivo, posizionati come nel modello dello scorso anno, sembrerebbero leggermente più grandi).

Il sensore grandangolare dovrebbe essere stato spostato nell’angolo in alto a destra e potrebbe contare sul supporto alla modalità per gli scatti notturni e su un sistema di stabilizzazione dell’immagine.

Infine, vi dovrebbe essere uno scanner LiDAR, il quale dovrebbe migliorare ulteriormente le esperienze AR e la modalità Ritratto per garantire che la sfocatura dello sfondo sia il più precisa possibile.

Per quanto riguarda le altre indiscrezioni, brutte notizie per chi si attendeva una riduzione del notch (probabilmente se ne parlerà nel 2021) e l’introduzione di una porta USB Type-C (pare che questa caratteristica non rientri nei progetti di Apple).