L’emergenza causata dal Coronavirus e le varie restrizioni imposte alla collettività per ridurre le possibilità di contagio hanno ovviamente rivoluzionato le abitudini degli italiani, facendo crescere attività come lo smart working, la visione di contenuti multimediali in streaming, la navigazione su Internet (anche a minore velocità) e l’utilizzo compulsivo dei social network.

Questo vero e proprio “assalto” alla Rete ha causato un traffico decisamente superiore rispetto a quello normale, tanto che Netflix e altre aziende che si occupano di streaming hanno dovuto ridurre la qualità dei contenuti trasmessi.

I principali operatori italiani nelle scorse settimane di restrizioni per il Coronavirus hanno confermato il costante incremento nell’utilizzo della rete Internet e, stando a quanto rilevato dall’osservatorio statistico Speed Test di Komparatore.it, nel nostro Paese si sono verificati cali generalizzati.

La velocità delle connessioni Internet è diminuita per il Coronavirus

L’indagine si basa su 42.245 speed test eseguiti nel mese di Marzo. Ecco le differenze rispetto a febbraio in termini di velocità di download per quanto riguarda Fastweb, TIM, Vodafone e Wind:

E questi sono i risultati relativi alla velocità di upload:

Gli operatori non temono l’ipotesi di un blackout, anche perché fino a questo momento sono stati riscontrati solo pochi picchi di utilizzo. Voi avete riscontrato un rallentamento delle vostre connessioni ad Internet?

