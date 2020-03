Xiaomi ha lanciato oggi su Youpin, la propria piattaforma di crowdfunding, un nuovo ventilatore bladeless capace anche di purificare l’aria per rimuovere eventuali agenti pericolosi per il nostro corpo.

Daewoo F9, ventilatore multifunzione

L’estate è ancora lontana ma Xiaomi si prepara lanciando Daewoo F9, un ventilatore bladeless, privo cioè di elementi rotanti visibili che possono rappresentare un pericolo, soprattutto per i più piccoli che potrebbero ferirsi inavvertitamente.

Il sistema di ventilazione è nascosto nella base e convoglia l’aria attraverso un elemento toroide che crea un piacevole flusso d’aria attraverso le fessure presenti. L’assenza di lame rotanti permette di creare un oggetto di design davvero piacevole, che ben si adatta ad ambienti moderni.

L’aria ambientale viene pescata alla base e passata attraverso un compressore che la spinge verso l’alto, imprimendo un effetto rotatorio che consente di avere la sensazione di un vento naturale, con la possibilità di selezionare una delle nove diverse velocità.

Ovviamente i livelli inferiori sono più silenziosi e tranquilli, mentre i livelli più alti sono equiparati a una brezza oceanica, che rinfresca e asciuga. Nella base sono inoltre presenti due filtri HEPA che si occupano della pulizia dell’aria. Daewoo F9 è capace di cambiare l’aria per 30 volte all’ora in una stanza, rimuovendo il 95,2% della formaldeide e l’89,7% dei componenti volatili organici.

Non manca una rotazione di 60 gradi sull’asse longitudinale e di 20 gradi su quello verticale per coprire al meglio le varie zone della stanza. Oltre ai comandi sulla base è presente un telecomando per gestirlo dal divano o dalla poltrona.

Daewoo F9 è attualmente in vendita su Youpin a 969 yuan, circa 123 euro, e potrebbe essere presto disponibile presso i principali store online cinesi.