Nonostante sia conosciuta principalmente per la stazione meteo smart, Netatmo propone una lunga lista di prodotti per la smart home e fra questi c’è una videocamera di sorveglianza da interno veramente bella e abbastanza funzionale. La sto utilizzando da settimane e ora vi racconto la mia esperienza.

Estetica, materiali e confezione

All’interno della confezione c’è una sorpresa, come da tradizione Netatmo: oltre alla videocamera e all’alimentatore, c’è un cavo USB per alimentarla tramite una porta USB e addirittura una micro-SD Verbatim da 16 GB nella quale archiviare le registrazioni; come al solito, le confezioni dei prodotti di Netatmo sono ricche. E lo stesso discorso vale per la videocamera perché è a forma di cilindro, è bella, è compatta e discreta da vedere ed è realizzata in un solo blocco di alluminio con piccole parti in plastica. È una videocamera premium e si vede subito. Per di più ospita nella superficie inferiore un comodo rivestimento in gomma per non graffiare la base d’appoggio.

Funzioni e applicazione

Una volta collegata alla rete di casa, la videocamera è immediatamente operativa e pronta per monitorare e notificare sullo smartphone tutto ciò che le accade intorno. Supporta lo streaming video, anche con audio tramite un microfono integrato, fino a alla risoluzione di 1920 x 1080 p a 4 MP e consente di monitorare e notificare sullo smartphone tutta una serie di eventi attivabili nelle impostazioni delle notifiche, con anche la possibilità di sfruttare la visione notturna a infrarossi. Registra automaticamente solo gli eventi importanti, cosicché possano essere rivisti e non sia registrato in loop, è capace di riconoscere i volti di essere umani e animali, permette di abilitare e disattivare il microfono e un LED che segnala quando viene utilizzata da remoto, consente di caricare i salvataggi nel cloud, possiede un angolo di visione di 130° e supporta i vari assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa. Ovviamente si integra in modo perfetto con altri prodotti e sensori di Netatmo, così da poter offrire ancora più funzionalità. Il rilevamento avviene in modo efficace e immediato e da quello che ho potuto vedere è molto preciso, proprio come l’invio delle notifiche sullo smartphone in caso di nuovi eventi. La qualità delle immagini poi è molto buona e questo si traduce nella possibilità di scrutare per bene la scena ed eventuali registrazioni.

Dove si acquista

La videocamera di Netatmo è disponibile all’acquisto nei negozi fisici e online a un prezzo che si aggira sotto i 150 euro, anche se il suo prezzo di listino è di quasi 200 euro. Su Amazon, per esempio, è disponibile all’acquisto al prezzo di 146 euro, con spedizione Prime.

