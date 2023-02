Davvero niente male: Devolo WiFi 6 Repeater 5400 è un ottimo ripetitore Wi-Fi

Si chiama Devolo WiFi 6 Repeater 5400 ed è senza dubbio fra i migliori ripetitori Wi-Fi in circolazione, per affidabilità, software e copertura del segnale. Lo sto usando ormai da qualche settimana con enorme piacere e sono pronto finalmente a raccontarvi che cosa ne penso basandomi sul mio utilizzo quotidiano.

Confezione e installazione

La confezione non è nulla di che e include lui, dei manuali per l’installazione e la configurazione e l’alimentatore da parete. Al contrario, sorprende eccome la facilità con cui lo si mette in funzione: l’ho tirato fuori dalla scatola, l’ho collegato all’alimentazione, ho scaricato l’applicazione dal Google Play Store e in un paio di minuti lui era già collegato, configurato e funzionante, con una semplicità e immediatezza estreme. Mi ha sorpreso molto da questo punto di vista perché non mi aspettavo che fosse così facile e veloce configurarlo dato che lui è un ripetitore Wi-Fi avanzato, ma mi sono dovuto ricredere perché è stato sufficiente seguire quelle poche indicazioni dell’applicazione per configurarlo e collegarlo al router.

Funzioni e come va

Come accennavo sopra, Devolo WiFi 6 Repeater 5400 è un ripetitore Wi-Fi, o extender Wi-Fi se preferite, avanzato e questo vuol dire che può contare su un software ricco di funzioni e impostazioni, così da essere configurato al meglio per le proprie esigenze d’uso. Una volta acceso e collegato, è possibile accedere alle sue impostazioni e configurare ogni suo parametro utilizzando l’applicazione per smartphone, che è veloce, chiara e anche realizzata con una grafica gradevole. La prima cosa che salta all’occhio fra le voci delle sue impostazioni è una funzione che dà dei suggerimenti su dove posizionarlo affinché possa offrire delle prestazioni e una copertura migliori, il che è utile per chi non è molto pratico con questo genere di dispositivi. Oltre a questa cosa qua, le sue impostazioni includono la possibilità di spegnere o accendere i LED, di aggiornare il firmware, di creare una rete ospite, di collegarlo come estensione della rete del router o come rete a sé, di visualizzare i dispositivi collegati, di eseguire speed test, di visualizzare le velocità di upload e download, di richiedere supporto all’assistenza, di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di avere accesso a qualche altra utile funzione; insomma, lui è adatto sia per chi è alle prime armi e sia per chi è un po’ smanettone, dato che offre tutto ciò che serve senza strafare.

Entrando più nello specifico del suo funzionamento, una volta messo in funzione ci si dimentica di lui perché fa quello che deve e lo fa sempre con estrema affidabilità ed efficienza: mai, e dico mai, una disconnessione o un problema con lui; in più, offre una connessione sempre stabile e veloce, senza cali di velocità, un segnale bello potente e una copertura molto ampia, decisamente superiore ai normali ripetitori da muro che costano meno. Ciò perché, non bisogna dimenticarlo, è un prodotto di fascia alta con una configurazione delle antenne 4×4/2×2 MIMO, Wi-Fi 6, velocità fino a 5400 Mbps, frequenze a 5 e 2,4 GHz, supporto alle cifrature WPA2 e WP3 e altre caratteristiche top.

Dove acquistare

Devolo WiFi 6 Repeater 5400, di cui trovate la pagine ufficiale a questo indirizzo, è disponibile all’acquisto su Amazon Italia, venduto e spedito da Amazon, al prezzo di 149 euro. Non è economico, è vero, ma è un prezzo consono al tipo di prodotto e al target di utenza a cui è dedicato.

Acquista Devolo WiFi 6 Repeater 5400 su Amazon