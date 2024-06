I caricabatterie da tavolo sono indubbiamente uno degli accessori più utili da avere sulla scrivania. In questo modo potete caricare tutti i vostri dispositivi, come smartphone, tablet, smartwatch e altro ancora, senza dover avere un carica batterie per ciascuno di essi, riducendo inoltre l’ingombro. Ma vi è mai capitato di avere bisogno di una presa di corrente, magari per provare un nuovo dispositivo dotato di un proprio alimentatore, e non avere una presa di corrente a portata di mano?

Baseus propone una soluzione in grado di ovviare a questo problema con il Caricabatterie USB-C Rapido da 100 W, con tecnologia GaN, dotato di quattro porte USB e di una presa AC posizionata nella parte superiore, così da ovviare a qualsiasi necessità di caricamento. Il nuovo caricabatterie è sulla nostra scrivania da un mese abbondante ed è giunto il momento di fare il punto nella nostra recensione completa.

Qualità costruttiva al top

Avendo provato in passato alcuni prodotti Baseus ci aspettavamo una buona qualità costruttiva e non siamo assolutamente stati delusi. Il prodotto è realizzato in plastica di ottima qualità, con un assemblaggio impeccabile, con il cavo di alimentazione, dotato di spina Schuko, integrato nella parte posteriore e lungo un metro, sufficiente quindi per essere collegato a una multipresa posta sotto la scrivania.

La confezione di vendita include, oltre al carica batterie, anche un cavo USB-C/USB-C da 100 watt, per sfruttare al massimo la potenza di ricarica. Le porte USB, due di tipo C e due di tipo A, sono posizionate nella parte frontale, con un LED che indica lo stato di alimentazione del carica batterie. La porta AC di tipo Schuko è invece posizionata nella parte superiore, protetta da una cover in gomma morbida per evitare che entri la polvere quando la porta non viene utilizzata.

Compatto ma completo

Grazie alla tecnologia GaN (nitruro di gallio) le dimensioni sono decisamente contenute, nonostante la potenza massima erogabile. Sulla porta AC/Schuko c’è poco da dire, eroga i classici 100-240V con una potenza massima di 4000 watt. Grazie allo schema sottostante è più semplice riepilogare la potenza erogata da ogni singola porta e quella erogata quando più porte vengono utilizzate simultaneamente.

Le due porte USB-C, poste nella parte alta del frontale, erogano 100 watt ciascuna, se usate singolarmente, mentre le due USB-A inferiori erogano in massimo di 60 watt. La potenza cala poi a seconda del numero di porte utilizzate, arrivando comunque a 110 watt complessivi quando tutte e quattro le porte sono collegate.

Nel corso dei nostri test non abbiamo rilevato alcuna differenza utilizzando le porte singolarmente, e anche utilizzandole tutte e quattro, con un consumo medio (nel nostro caso) di circa 60 watt, non ci sono stati surriscaldamenti o temperature particolarmente elevate, nemmeno nelle giornate più calde.

Le dimensioni compatte permettono di posizionarlo un po’ ovunque sulla scrivania, senza che ci sia troppa confusione con i cavi (a patto ovviamente di organizzarli al meglio). Il posizionamento frontale delle porte consente di collegare facilmente anche i caricabatterie proprietari, come quelli degli smartwatch o degli smart ring, senza costringere a strani contorsionismi.

Peccato solo per l’assenza di un collegamento con lo smartphone che avrebbe permesso di conoscere in tempo reale la potenza erogata, ma è una cosa di cui si può fare tranquillamente a meno.

In conclusione

Ancora una volta dunque Baseus ha fatto centro, con un prodotto compatto, completo e decisamente utile. Le porte USB frontali sono facilmente accessibili, la porta AC superiore è un plus che in queste settimane ci è tornato spesso utile, per provare al volo qualche prodotto dotato di un proprio alimentatore, senza dover fare strane contorsioni per raggiungere la multipresa sotto la nostra scrivania.

La potenza è sufficiente a ricaricare alla massima velocità la maggior parte degli smartphone in commercio, e riesce ad alimentare o ricaricare senza problemi anche dispositivi a bassa potenza, senza alcun problema.

Pro: compatto



dotazione completa



porta AC Schuko Contro: manca un'app per controllare la potenza istantanea.